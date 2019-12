Hombre con síndrome de Down se postula para cargo legislativo en Perú

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LIMA, PERÚ.- Bryan Russell tiene síndrome de Down y hace ejercicios diarios de habla, poniéndose bolígrafos y corchos en la boca para ayudar a desarrollar un tono muscular bajo allí. También está haciendo un intento a largo plazo para convertirse en un legislador peruano nacional, yendo de puerta en puerta en Lima para pedir votos.

Russell, de 27 años, quiere usar su campaña para crear conciencia sobre las personas con discapacidades del desarrollo y dice que representa una alternativa al flagelo de la corrupción en el Perú que ha derribado a los presidentes y debilitado las instituciones democráticas.

“Soy alguien limpio, honesto, transparente”, dijo Russell en una entrevista con The Associated Press. Habló sentado al lado de Amor, un perro mascota que rescató de la calle.

El propósito de la politiquería, dijo, es “romper el paradigma” de que las personas con síndrome de Down no pueden ser independientes.

Según publica el diario New York Post, Russell puede ser la primera persona con síndrome de Down en postularse para un cargo público en cualquier lugar, según la Fundación Global para el Síndrome de Down.

“Estamos encantados de que Bryan Russell se postule para el Congreso en Perú”, dijo Michelle Sie Whitten, presidenta y directora ejecutiva de la fundación.

“Hasta donde sabemos, él es el primer profesional con síndrome de Down que se postula para un cargo elegido públicamente y le está mostrando al mundo que necesitamos diversidad en todas las áreas de la sociedad, incluidos nuestros gobiernos”.

En 2013, Ángela Bachiller, que tiene síndrome de Down, se convirtió en concejal de la ciudad de Valladolid, España. Pero no se postuló para las elecciones, sino que asumió el cargo después de que su predecesor renunció debido a acusaciones de corrupción.

El síndrome de Down es una anomalía genética que causa retrasos en el desarrollo y afecciones médicas como defectos cardíacos y problemas respiratorios y auditivos.

Russell es un candidato para Perú-Nación, un partido de centroderecha que no es ampliamente conocido y que le ha ido mal en elecciones pasadas. Sin embargo, la audaz campaña de Russell antes de las elecciones parlamentarias del 26 de enero está llamando la atención. Fue invitado a hablar en un foro de izquierda donde le pidió a la gente que luchara por personas como él, independientemente de sus inclinaciones políticas.

“Quiero que las personas con mi condición tengan voz”, dijo Russell, quien estudió comunicaciones en la Universidad Peruana de San Ignacio de Loyola y dijo que sus padres lo alentaron a encontrar su propio camino.

“Aprendí a leer y escribir, caminar, correr y comer, básicamente para respetarme a mí mismo”, ha escrito el candidato.

“Bueno, esto es realmente impresionante, porque Bryan está cambiando la historia y eso es lo más importante”, dijo Gladys Mujica, la madre de Russell.

Mujica, una maestra de inglés, describió a su hijo como un “símbolo”.

Algunos peruanos están abiertos a la campaña de Russell, que consiste en un día normal de repartir folletos mientras llevan un cartel con una imagen de su rostro.

“Está buscando hacer lo mejor que pueda. La gente “normal” trata de robar del país. Esa es una gran diferencia”, dijo Carlos Maza, un hombre retirado que dijo que votaría por Russell.

“Tenemos que darle una oportunidad”, dijo Elena Saavedra, una secretaria que estrechó la mano del candidato.

