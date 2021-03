Hombre con discapacidad motora se desnuda en SFM exigiendo pago de sus prestaciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Un hombre con discapacidad motora que laboraba de portero en una escuela de San Francisco de Macorís, se desnudó este lunes frente a las oficinas de la regional de Educación 07, exigiendo el pago de sus prestaciones laborares.

El manifestante fue identificado como Alejandro Alcántara Henríquez, y de acuerdo al periodista Miguel Montilla, fue desvinculado desde hace cuatro meses y hasta el momento ni siquiera su carta de cancelación ha recibido.

‘’Ya no aguanto más, tengo demasiados problemas de deuda y de salud. Tengo cuatro meses dando vuelta y la directora me tiene de aquí para allá y ni me cancela ni me reponen, todos los meses me mandan al banco a ver si me depositaron y cuando voy al banco no tengo nada en mi cuenta, así que he tomado esta decisión para ver si las autoridades del señor presidente Luis Abinader, y el señor ministro de Educación, Roberto Fulcar, me toman en cuenta, porque soy una persona discapacitada que necesita trabajar y cumplía con mi trabajo”, expresó Henríquez Alcántara.

Con cartelón en manos el hombre se quitó la ropa y se apostó en el edificio de Oficinas Gubernamentales, donde momentos después una patrulla policial se presentó para arrestarlo pero ya se había retirado. Dijo que llevaba seis años laborando en la escuela como portero.

En tanto, que la directora regional de Educación, afirmó que hay procesos que no dependen de la institución y que al señor siempre se le ha recibido.

Este es el segundo caso de esta naturaleza que se presenta en el país en el último mes por personas desvinculadas por las actuales autoridades oficiales.

El primero lo protagonizó la señora Wendy Josefina Hernández, una exempleada del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quien se desnudó frente al Palacio Nacional en demanda de sus prestaciones laborales.

Dos días después Hernández recibió el pago de su indemnización ascendente a más de doscientos mil pesos.