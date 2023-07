Holi Matos cree en Cumbre UE-CELAC se debe seguir promoviendo que comunidad internacional ayude a Haití

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cónsul general de la República Dominicana en Orlando, Estados Unidos, Francisco Holi Matos, consideró que en la III Cumbre Unión Europea (UE) – Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) de Jefes de Estado y de Gobierno, en Bruselas, se debe seguir promoviendo que la comunidad internacional asuman su responsabilidad frente a la cooperación para ayudar que Haití alcance su estabilidad democrática.

Manifestó estar confiado de que la asistencia a la cumbre del presidente de la República, Luis Abinader, rendirá sus frutos en este sentido, ya que a su juicio el mandatario dominicano no se ha cansado en defender los interés de la nación con determinación.

“República Dominicana no tiene los medios, ni la capacidad, pero tampoco la disposición de cargar con una situación que no puede manejar de manera particular, como es la crisis de Haití”, expresó.

Matos emitió sus comentarios al conversar con el comunicador Luis Ramírez, en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).



Estimó que en este tema las grandes potencias deben jugar un papel preponderante porque tienen un compromiso histórico con Haití, sobre todo Francia, que colonizó el otro lado de la isla en 1697 bajo el tratado de Ryswick.

“Francia es uno de los que tiene mayor responsabilidad porque Haití fue colonia francesa y por lo oneroso que resultó para el Estado haitiano cubrir lo que fue la deuda que le impusiera el Estado francés para permitirle su independencia y su autodeterminación”, señaló.

