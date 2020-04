Holguín: a Danilo Medina lo traicionarán cuando salga del Palacio Nacional como el hizo con sus amigos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Salvador Holguín dijo este martes que el presidente de la República Danilo Medina será traicionado tan pronto salga del Palacio Nacional tal cual lo ha hecho con todos sus amigos.

“El debe de salir del palacio presidencial directo a ferretería Américana a comprar 5 o 10 libras de lazo y ahorcarse allá en Arroyo Cano, y guindarse el mismo allá, porque lo van a traicionar como el ha traicionado casi a todos los amigos incluyendome a mí”, aseveró.

Holguín emitió sus declaraciones durante una entrevista virtual realizada por el comuicador Jaime Rincón, la cual fue realizada a través de la plataforma digital de la red social de Instagram.

El comunicador resaltó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y este Gobierno del presidente Danilo Medina, tienen un problema grave de taza de rechazo y repudio por parte del pueblo dominicano.

Crisis sanitaria

Igualmente, Holguín indicó que es una situación alarmante y preocupante la que se vive en el país en estos momentos debido a la crisis sanitaria por el COVID-19.

“Independientemente de cómo las autoridades estén manejando el caso que para mi es descarado, burdo, irresponsable, politiquero e indecente, el manejo que le está dando el Gobierno a la crisis, nosotros debemos cuidar de nuestros hijos y familias y el país”, dijo.

Asimismo, dijo no estar de acuerdo con las cifras ofrecidas por las autoridades sanitarias sobre los casos de la actual crisis sanitaria, al tiempo de decir que confía más en las ofrecidas por el doctor Waldo Ariel Suero, actual presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD).

“Esas son las cifras que el y el gremio por su lado han tenido acceso. Las que están siendo tratadas en los hospitales militares, como el Ramón de Lara, que hay el control total lo tiene el Gobierno, y de ahí sale lo que el Gobierno quiere que salga”, aseguró.

Caso OMSA

Holguín también abordó el caso de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), indicando que Argenis Contreras González, apresado en Estados Unidos, y un implicado en el caso del asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez, ha salido más inteligente de la cuenta al negociar con las autoridades.

“Argenis está de testigo protegido, eso le ha permitido dilatar el proceso de extradición, pero además iniciar un proceso de negociación, y probablemente logre su libertad tal cual lo hacen los capos que dan información para reducir penas”, resaltó.

En ese orden, indicó que el referido caso le interesó al Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“El caso de la OMSA salpica a ministros del palacio presidencial, quienes autorizaban y enviaban cartas, autorizando entrega de cinco millones al Cañero, cinco a René Polanco y al de los Alcarrizos. La distribución del dinero de la mafia de la OMSA era desde el palacio presidencial”, aseguró.

Candidatos

Al referirse a las candidaturas presidenciales que actualmente se presentan de cara al venidero torneo electoral del 17 de mayor, Holguín fue enfático y dijo que Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), no se puede descuidar delante de la figura del ex presidente Leonel Fernández.

“Quieres que te diga la verdad, Luis no se puede descuidar, Leonel Fernández es carismático, es un líder natural. Los líderes nacen no se hacen, Luis ha ido creando un liderato, pero no se puede descuidar”, puntualizó.

Anuncios

Relacionado