“Hogares, cruda realidad sin el COVID”

PARTE 1/3: LOS GASTOS

¿Por qué el análisis “sin el COVID”? Porque estamos tomando en cuenta estructura de gastos e ingresos según resultados de investigaciones recientes, las cuales fueron realizadas antes del cambio que ha significado la pandemia por el virus SARS-COV2 (COVID19).

Acorde a los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares 2018 ( ENIGH ) en la República Dominicana publicada por el Banco Central se estimó que habían más 3.2 millones de hogares (la Oficina Nacional de Estadísticas indica que la población total aproximada de todo el país del 2021 es de 10.5 millones).

De cada 10 hogares 8 residían en ciudades y casi 2 en el campo. En promedio los hogares estuvieron compuestos por 3.2 personas tanto en las áreas urbanas como rurales, de los cuales 2 personas eran menor de 15 y/o mayor de 65 años.

Para este análisis estamos asumiendo que los resultados estructurales de la ENIGH 2018 continúan igual que hace 3 años.

¿“EL COSTO DE LA VIDA”?

El costo de la canasta familiar nacional media a Agosto 2021 fue de RD$38,933.46, quiere decir que cada persona del hogar tuvo que “buscar” RD$12,977.82 para poder apoyar el pago de sus gastos. Recordar que acorde el párrafo anterior de cada 3.2 personas en los hogares habían 2 personas menores de 15 y/o mayores de 65 años.

¿CÓMO GASTAN LOS HOGARES?

En resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 se aprecia que de cada RD$1,000 en compra de alimentos y bebidas no alcohólicas de los hogares RD$679 la realizaron en los colmados, RD$166 en Supermercados o Hipermercados, RD$21 en almacenes de provisiones, RD$33 en mercados y ventorrillos, RD$33 con vendedores ambulantes, RD$39 en carnicerías y los restantes RD$29 en otros negocios.

¿Cómo pagan? De cada RD$1,000 gastados en alimentos y bebidas no alcohólicas RD$951 se hizo en efectivo, RD$31 con tarjeta de crédito o débito, RD$15 “fiao” o a crédito y RD$3 con tarjeta solidaridad.

PATRÓN PROMEDIO DE GASTOS DE LOS HOGARES A NIVEL NACIONAL

Gastos en: Proporción de Total Gastos De cada RD$15,000 de gastos Alimentos y bebidas no alcohólicas 21.10% $ 3,165.00 Transporte 14.80% $ 2,220.00 Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 12.00% $ 1,800.00 Restaurantes y hoteles 11.10% $ 1,665.00 Bienes y servicios diversos 9.70% $ 1,455.00 Salud 7.70% $ 1,155.00 Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 4.80% $ 720.00 Comunicaciones 4.50% $ 675.00 Educación 4.50% $ 675.00 Prendas de vestir y calzado 4.40% $ 660.00 Recreación y cultura 3% $ 450.00 Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 2.40% $ 360.00 Total 100.00% $ 15,000.00 Elaboración Sócrates E. Tavera Rosario en Septiembre 2021, basado en resultados de ENIGH 2018 del Banco Central de la República Dominicana.

LA DISCAPACIDAD, MÁS GASTOS PARA EL CUIDADO Y LIMITACIÓN PARA PRODUCIR

De conformidad a informaciones de ENHOGAR 2013 realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas en nuestro país habían más de 708 mil personas con algún tipo de discapacidad, si asumimos que no ha cambiado esa cantidad entonces de cada 10 hogares hay aproximadamente 1 persona con algún tipo de discapacidad (físicomotora, visual, intelectual, auditiva, del habla, o cualquier otro tipo). Lo cual indica un gasto adicional al costo de la canasta familiar para poder cubrir esos cuidados y con menos personas para producir ingresos en ese hogar.

Recordar que conforme el párrafo anterior cada miembro del hogar debería aportar en promedio RD$12,977.82 para apoyar los gastos, y que de cada 3.2 personas en el hogar 1 persona no está en edad de trabajar (menores de 15 años). Por lo tanto los gastos para cubrir el costo de la canasta básica deberá cubrirse entre 2 miembros, en caso de 1 ser discapacitado entonces solo 1 tendría que obtener todos los ingresos.

Población Discapacitada según Tipo de Discapacidad

Tipo discapacidad Cantidad Fisicomotora 402,661 Visual 268,594 Intelectual 150,397 Auditiva 97,735 Del habla 84,259

Elaborado por Sócrates E. Tavera Rosario sobre la base de estadisticas de CONADIS de los resultados ENHOGAR 2013.

Vale aclarar que el total de discapacitados presentados en la tabla no coincidirá con el total mencionado en la primer párrafo. Esto porque las opciones no son mutuamente excluyentes debido a que existen discapacitados con varias discapacidades.

LOS ENFERMOS (CATASTRÓFICOS O DE COMORBILIDADES) MÁS GASTOS PARA EL TRATAMIENTO Y LIMITADOS PARA PRODUCIR

En virtud de informaciones suministradas por el Ministerio de Salud Pública (MISPAS) desde el año 2019 hasta Agosto 2021 en nuestro país se reportaron 212,676 personas con enfermedades catastróficas o comorbilidades, esto quiere decir que aproximadamente 66,462 hogares de nuestro país tienen enfermos catastróficos o de comorbilidades

De cada 100 hogares hay 2 personas con alguna enfermedad catastrófica o comorbilidad.

Expresado en los datos suministrados la diabetes descompensada, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal aguda, infectados de VIH o tubercolosis pulmonar los cuales representan 99.5% del total de casos.

PACIENTES CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS O DE COMORBILIDADES 2019-2021 Enfermedad Catastrófica o Comorbilidad Pacientes % del total Diabetes Descompensada 148,275 69.7% Accidente Cerebrovascular (ACV) 30,965 14.6% Insuficiencia Renal Aguda (en 30 provincias) 14,706 6.9% Infectados con VIH 14,153 6.7% Tuberculosis pulmonar (en 30 provincias) 3,557 1.7% Insuficiencia Renal Crónica Estadio V (en 15 provincias) 843 0.4% Tuberculosis Extrapulmonar (Excluye Meningitis Tuberculosa, en 13 provincias) 89 0.0% Cáncer (en 6 provincias) 88 0.0% Total 212,676 100.0% Elaboración Sócrates E. Tavera Rosario en Septiembre 2021, según informaciones de Casos reportados en el sistema de vigilancia epidemiológica (SINAVE) del Ministerio de Salud Pública, por fecha de reporte del 2019 hasta 28/8/2021

PARTE 2/3: LOS INGRESOS

LOS QUE ESTÁN PRODUCIENDO INGRESOS

Conforme a los resultados de la “Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT)” que publica el Banco Central en el primer trimestre de este año había un 57% de personas en edad de trabajar laborando. Es decir, de 3 personas promedio en una familia, 1 no está en edad de trabajar y de los dos restantes solo 1 estuvo empleado.

Recordar que el costo de la canasta familiar de Agosto 2021 fue de RD$38,933.46 y cada miembro del hogar debería aportar en promedio RD$12,977.82 para apoyar los gastos. De lo cual se desprende que ese solo miembro tenga que buscar todos los ingresos para tratar de cubrir los gastos o que 1 de los miembros que no estén en edad de trabajar pudiera tener que integrarse a producir ingresos (trabajo infantil).

¿DE DÓNDE LE “ENTRAN LOS CHELITOS PARA VIVIR”?

En la ENIGH de 2018 indica que de cada RD$1,000.00 que ingresan a los hogares RD$799 son por ingresos fijos el “sueldito” y RD$1 por alquiler de alguna propiedad o algún “dinerito” invertido y RD$200 por transferencias.

¿Cuáles transferencias? De los RD$200.00 que ingresaron por transferencias RD$81 fueron por remesas (la solidaridad de nuestra gente de “fuera”), RD$54 por alguna “pensioncita”, RD$35 por regalos, RD$20 por el Programa de Apoyo Escolar y RD$10 por cualquier otro tipo de ayuda del Estado.

ESTRUCTURA PROMEDIO DE INGRESOS DE LOS HOGARES

Ingresos de % del total De cada RD$15,000 de ingresos laboral “el sueldito” o “la picada” 71.20% $ 10,680.00 Alquiler imputado 8% $ 1,200.00 Remesas 7.40% $ 1,110.00 “La pensioncita” 4.90% $ 735.00 Regalos 3.10% $ 465.00 de propiedad 1.90% $ 285.00 Alimentos escuela 1.80% $ 270.00 Programas gobierno 0.80% $ 120.00 inversiones 0.40% $ 60.00 Becas privadas 0.30% $ 45.00 Becas públicas 0.10% $ 15.00 Ayudas privadas 0.10% $ 15.00 Total 100.00% $ 15,000.00 Elaboración Sócrates E. Tavera Rosario en Septiembre 2021, basado en resultados de ENIGH 2018 del Banco Central de la República Dominicana.

“INGRESOS FIJOS O EN EL AIRE”

En los resultados de ENCFT de cada 10 personas empleadas casi 5 estuvieron en el sector formal (que pueden contar con ingresos fijos cada mes?) y 5 en el sector informal (que no tiene ingresos asegurados?). Esto quiere decir que de cada 2 hogares con personas trabajando hay 1 con “ingresos en el aire”.

Recordar que el costo de la canasta familiar fue de RD$38,933.46 y que de cada 10 hogares habían 1 con algún tipo de discapacidad.

“INGRESOS FIJOS” ¿SUFICIENTES?

En Julio 2021 la Tesorería de la Seguridad Social indicó en su documento “Panorama laboral del SDSS y estadísticas del recaudo de la TSS” de cada 10 personas empleadas en el sector formal “con ingresos fijos” casi 5 tenían salarios mensuales hasta RD$15,000.00.

Recordar que de cada 2 hogares con personas empleadas 1 laboraba en el sector informal “con ingresos en el aire” y 1 en el sector formal “con ingresos fijos” pero ese salario en un 47% de las veces era menor o igual a RD$15,000.00.

LA SOLIDARIDAD DE LOS DOLIENTES DE “AFUERA”

En el documento “Remesas Familiares Recibidas” publicado por el Banco Central expresa que hasta Agosto de este año en promedio mensualmente nuestro país recibió casi USD$879 millones de remesas del exterior. Es decir, que cada familia recibió en promedio USD$266.73 mensuales (a una tasa promedio de RD$57.19 hasta Agosto serían RD$15,254.29).

Hipotéticamente, si todos los hogares hubiesen recibido RD$15,254.29 de remesas entonces les ayudó a cubrir casi un 40% del costo de la canasta básica familiar promedio nacional mensual (RD$38,933.46). Estamos conscientes que la solidaridad con sus familiares y amigos de los que viven fuera del país también incluye las ayudas que envían mediante cajas de ropa, comida, etc. este análisis no incluye esas estadísticas por no disponer de las mismas.

muy lindo, pero no es así la realidad

Resultados de la ENIGH expresa que los ingresos de los hogares por remesas (nacionales y del exterior) solo representaron RD$8 de cada RD$100 de todos los ingresos. La cantidad de hogares que reciben ingresos en forma de remesas fueron casi 8 de cada 100.

REMESAS INTERNACIONALES 2018-2021

Años Remesas Promedios Mensuales según BC (millones USD$) Población total estimada ONE (millones de personas) Cantidad Total Estimada Hogares (en millones) Promedio remesas por Hogar (en USD$) Cantidad estimada hogares reciben Remesas Según ENIGH 2018 Promedio remesas por Hogar, según ENIGH 2018 (en USD$) 2018 541.2 10.27 3.21 168.36 257,163 2,104.50 2019 590.6 10.36 3.24 182.09 259,472 2,276.16 2020 684.9 10.45 3.27 209.34 261,731 2,616.81 2021* 879.9 10.54 3.30 266.73 263,911 3,334.08 Promedio 674.15 10.40 3.26 206.63 260,569.37 2,582.89 Promedio hasta Agosto 2021 Cálculos Sócrates E. Tavera Rosario en Septiembre 2021, según informaciones del Banco Central y la Oficina Nacional de Estadísticas

PARTE 3/3: EL BALANCE

EN GENERAL…

En el año 2018 los hogares de nuestro país enfrentaban problemas al margen de la pandemia según podemos en la gráfica. El quintil 1, que es el 20% de los hogares con menores ingresos de la población tenían un déficit “decuadre” de 29.6% por tener ingresos menores a los gastos. Entre los quintiles 1, 2 y 3 el balance promedio (ingresos y gastos) fue de -12.74% En promedio los hogares de nuestro país tuvieron un superávit “balance a favor” de 25.3%. GASTOS, INGRESOS Y BALANCE MENSUALES PROMEDIO POR HOGAR Quintiles=grupos de 20% de los hogares según sus ingresos, Quintil 1 seria el 20% de los hogares con menores ingresos Variable Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Total del País Gastos RD$14,820.00 RD$20,713.00 RD$25,672.00 RD$31,166.00 RD$50,800.00 RD$28,636.00 Ingresos RD$11,433.00 RD$21,385.00 RD$29,762.00 RD$41,065.00 RD$88,064.00 RD$38,346.00 Balance (ingresos-gastos) -RD$3,387.00 RD$672.00 RD$4,090.00 RD$9,899.00 RD$37,264.00 RD$9,710.00 % -29.62% 3.14% 13.74% 24.11% 42.31% 25.32% Elaboración Sócrates E. Tavera Rosario en Septiembre 2021, según informaciones de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2018) por el Banco Central.

Elaboración Sócrates E. Tavera Rosario en Septiembre 2021, según informaciones de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2018) por el Banco Central.

EN SUMA…

Podríamos decir que la situación de los hogares de nuestro país era crítica sin tomar en cuenta la disminución de los ingresos y aumento de gastos que ha involucrado el COVID-19 con todas sus demás complicaciones humanas.

Pesar de las cifras promedios presentadas por el Banco Central en algunos informes por quintiles, per se, no muestran los altos niveles de concentración de los ingresos. Para poner un ejemplo, en el año 2018 acorde a informaciones de la DGII habían 101 personas que recibían salarios mayores a RD$1.8 millones mensuales. Esto significa que solo 1 de esos asalariados podría cubrir el costo de la canasta básica familiar mensual de Agosto 2021 de 47 hogares durante 1 mes.

El Estado está llamado a ser cada vez más efectivo en la administración del presupuesto nacional y sobre todo en llegar de manera cada vez más oportuna (cuantitativa-cualitativa) a los hogares que debido a sus limitaciones extremas (con discapacitados, enfermos catastróficos o de comorbilidades, de ingresos de pobreza extrema) que requieran la protección social.

Desde el Estado, desde los partidos, desde todas las organizaciones en general se debe practicar y fomentar la solidaridad. Solidaridad con los que necesitan un apoyo para producir, solidaridad con los que no pueden producir por limitaciones físicas e intelectuales, solidaridad con los que pueden producir pero tienen que cuidar enfermos discapacitados o enfermos catastróficos.

Los hogares están limitados para aumentar sus ingresos y/o disminuir sus gastos en la actual coyuntura de incertidumbre y proceso de normalización, de igual forma el Estado. En el caso de ambos requiere de sacrificios, creatividad aterrizada y cambios drásticos estructurales para poder mejorar su situación de manera leve en el corto plazo.

Por Sócrates Tavera Rosario

Economista

