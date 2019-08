Hogar Crea afirma rechaza legalización de marihuana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Los directivos de Hogar Crea Dominicano y el colectivo Lienzo Suelto por la Paz, reunidos durante un encuentro nacional, rechazaron la legalización del consumo de marihuana y la violencia contra la mujer.

Un comunicado de la institución señala que la actividad fue desarrollada en el local de Hogar Crea del sector Yapur Dumit, donde participaron 800 personas de diferentes puntos del país, junto a las autoridades dominicanas, algunos adictos al consumo de estupefacientes de los 1,600 que reciben atención en esa entidad.

Guillermo Oyarce, director clínico de Hogar Crea Dominicano, explicó que la iniciativa busca enviar un mensaje de vivir una vida sin drogas. Oyarce consideró muy bajo que de 300 mil usuarios al consumo de algún tipo de drogas, según una encuesta que hizo el Consejo Nacional de Drogas apenas 1,600 reciban tratamiento en Hogar Crea.

No hay estructura

“Toda esta corriente nueva de la legalización de la marihuana, es un tema que ya se ha dado en otros países, pero hay que saber que aquí no puede legalizarse, pues República Dominicana no tiene ni la estructura jurídica, ni de salud y como estado no está preparado para eso”, expresó el director clínico.

Habló durante el acto en que fue inaugurado un mural y realizado un taller de pintura, performance y teatro, para poder expresar que se puede divertir sin la necesidad de consumir estupefacientes.

Consideró que las dificultades económicas es uno de los obstáculos para poder enfrentar el flagelo de las drogas, unido a la negación o falta voluntad del adicto para salir del consumo.

Oyarce dijo que Hogar Crea es la respuesta, en estos momentos, a las cosas que el Estado Dominicano no puede ofrecer. Además del local de Hogar Crea, se realizaron actividades en los parques Duarte, Los Chachaces, con la exposición de 200 obras de motivación a la niñez.

Llevan actividad cultural a las personas adictas

Ramón Coiscuo, del Ministerio de Cultura, dijo que el colectivo Lienzo Suelto por la Paz cuenta con un equipo de profesionales que con su arte promueven las actividades culturales a nivel nacional. Para ello se han unido con la entidad que trabaja con personas adictas a las drogas, para que puedan conocer técnicas de aprendizaje que luego podrán poner en práctica.

Anuncios

Relacionado