HM se define un presidente que “ni maté ni robé”; critica “sinvergüenzas se han querido robar el país”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expresidente Hipólito Mejía atribuyó este jueves parte de la pobreza de la República Dominicana, a muchos de los ladrones que han pretendido robarse el país.

En ese sentido el exmandatario dejó claro, que “tenemos que vernos en ese espejo”, de quienes han querido robarse el país, afirmando que eso no puede ser posible, por lo que agregó debe haber una responsabilidad.

“Yo no maté ni robé, ni creo en los ladrones. Porque en este país mucha de la pobreza que tenemos se debe a los ladrones que se han querido robar este país y eso no es posible. Tenemos que vernos en ese espejo, por eso hay una responsabilidad”, argumentó Mejía.

Mejía llamó al sector empresarial, el sindical y a otros a unirse para evitar lo antes mencionado, aunque reconoció que no es fácil, por la corruptela y la demagogia barata que se ha encubierto en muchos sectores de la vida nacional.

«No es fácil, porque desgraciadamente la demagogia barata ha cubierto muchos sectores de la vida nacional y eso hay que saber manejarlo, tratarlo y saber dialogar, pero siempre actuar apegado a la Constitución», dijo.

Asimismo, reiteró que la política no es mala, los que son malos son los políticos y aseguró que en la política «hay mucha mediocridad».

Mejía expresó que lo que más ha sentido yo es que doña Rosa, su esposa, «no está».

Reiteró «doña Rosa fue para mí alguien verdaderamente increíble, porque yo soy extrovertido y Rosa era callada y además, tomo decisiones a veces un poco firme y ella un poco y ella aprendió a coger las cosas con calma».

Mejía manifestó que lo que más le interesa a él son su familia, sus hijos y sus nietos.

Llama a luchar por la democracia; se considera enemigo de las retaliaciones

El exmandatario resaltó que es importante la responsabilidad ciudadana y el compromiso con el país, además de señalar que se debe luchar por mantener la democracia.

«La democracia es difícil mantenerla, pero hay que luchar por ella, todos somos responsables, el país, queramos o no aceptar, estamos creciendo en medio de grandes problemas en el mundo entero», sostuvo.

Además, indicó que es un enemigo de las retaliaciones.

«Lo más importante es preocuparse por los descendientes, nuestros hijos y nuestros nietos, que tienen derecho a vivir en un ambiente de libertad, de respeto y de oportunidades y eso no se da con vinculaciones de doctrinas e ideologías que no creen en el ser humano y que no creen en la democracia y en el respeto, pero eso, gracias a Dios estoy convencido», expresó Mejía.

Expresa admiración por santiagueros

Mejía señaló que tiene admiración por los santiagueros, debido a que estos siempre han luchado por su provincia y criticó a quienes han abandonado su pueblo.

«Siempre he admirado a los santiagueros, yo siempre los he admirado y a veces critico lo que ha pasado en muchos pueblos, yo comparaba a unos amigos de San Juan de la Maguana o de otros pueblos, ¿Qué pasó en San Juan de la Maguana?, que la gente que se preocupaba, que tenía poder, se fueron para la capital, yo no sé para qué, abandonaron ese pueblo, los santiagueros no hicieron eso, los santiagueros siguen peleando por Santiago», expresó.

El también líder del Partido Revolucionario Moderno, habló en esos términos en sus palabras de agradecimiento, tras ser homenajeado por sus aportes a la agricultura.

