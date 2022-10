HM: Abel tendrá que vérselas con “sus vinculaciones con el pasado; le sacarán un asuntito pendiente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este martes, el expresidente Hipólito Mejía afirmó que la escogencia de Abel Martínez como candidato presidencial por el PLD “son vientos que no tumban plátano”, y agregó que el presidente Abinader “no tiene competencia” por su alto nivel de popularidad en todo el país.

Asimismo dijo que Abel tendrá que vérselas con “sus vinculaciones con el pasado”, insinuando que en su momento le sacarán un asuntito pendiente. (No dijo de qué se trata específicamente.)

“Esos son vientos que no tumban plátano, Luis Abinader no tiene competencia, no tiene competencia, con ninguno. Yo tengo los números, lo mío no es de relajo, ahí no hay posibilidades. Además, no hemos sacado todavía sus vinculaciones con el pasado, que van a salir eh, van a salir”, aseguró abordado al respecto.

Pregonero de la reelección

Mejía se ha declarado un ferviente pregonero de la reelección de Abinader, procurando que el mandatario continúe en el poder más allá del 2024.

Según él, Abinader tendría una popularidad superba que le permitiría remontar las elecciones y permanecer un cuatrenio más en el Palacio. La oposición dice lo contrario.

En día pasado, el exgobernante minimizó un señalamiento que le hizo Guido Gómez Mazara, quien fuera su consultor jurídico durante los cuatro años de su gobierno (2000-2004).

Gómez Mazara es un fogoso dirigente del PRM que anunció que buscará la candidatura presidencial por ese partido, enfrentando a Abinader.-

