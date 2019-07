Historiador dicta conferencia “El Duarte que llevamos dentro” en Madrid

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Madrid, España.- Con la presencia del embajador de República Dominicana ante el Reino de España, Olivo Rodríguez Huertas, fue impartida la conferencia “El Duarte que llevamos dentro” por el historiador y poeta Juan Colón Castillo. En el mismo acto tuvo lugar la entrega del Premio “Rosa Duarte”.

El encuentro se llevó a cabo la Sede de la Secretará General Iberoamericana, SEGIB.

El acto se inició con unas palabras del Embajador de República Dominicana ante el Reino de España, D. Olivo Rodríguez Huertas, quien manifestó:

“Es un motivo de gran satisfacción poder estar presente en esta actividad del capítulo de la filial de Instituto Duartiano en Madrid. Un Instituto que con mucha constancia permite siempre honrar la memoria del Padre Fundador de nuestra nacionalidad, Juan Pablo Duarte”.

A continuación, la Presidenta del Instituto Duartiano, Filial Madrid, expresó su cercanía con aquellos que, por razones justificadas, no pudieron estar. Entre ellos D. Wilson Gómez, Presidente del Instituto Duartiano. Doña Jeannette Alfau agradeció el apoyo recibido siempre por el embajador D. Olivo Rodríguez Huertas, el Instituto y la “dominicanidad”. Resaltó también que:

“Hablar de Duarte es hablar de rectitud, generosidad, amor sin límites a la patria, entrega, valor.”

También argumentó que el Instituto Duartiano trata en estas fechas, de conmemorar a través de eventos, las efemérides de junio y julio, tales como: el nacimiento de Rosa Duarte, el fallecimiento de Concepción Bona, la finalización de la guerra de la Restauración, la muerte del Padre de la Patria—Juan Pablo Duarte— y la fundación de la sociedad secreta La Trinitaria.

El premio Rosa Duarte fue creado para conmemorar el bicentenario del nacimiento de la heroína dominicana que tendrá lugar el próximo año.

“Con este premio se reconoce a la persona que cumpla con el ideal duartiano. Destacándose tanto en su profesión como en su colaboración con la República Dominicana”. Dijo la presidenta.

Afirmó que la historia dominicana está en deuda con Rosa Duarte pues: “no sólo fue la biógrafa de Nuestro padre de la patria, sino que participó de forma activa en todo el proceso de la independencia dominicana”.

Este Premio fue otorgado a Doña Lucy Suazo. Destacada deportista dominicana. Quien colabora por el bienestar de la juventud de manera desinteresada y realiza además una gran labor social a nivel internacional.

Por su parte Dª Lucy Suazo, agradeció al Instituto Duartiano este reconocimiento:

«A cualquier escenario que subo digo: “soy dominicana y represento mi tierra”. Como siempre lo he creído así, no hago cosas negativas. Porque si hago algo negativo, no sólo hablarán de mi como “Lucy”, sino que dirán “Lucy la dominicana”. Y yo nunca voy a manchar mi bandera. Mi escudo siempre estuvo y está en mi pecho.»

El historiador y poeta, D. Juan Colon Castillo, habló de la influencia que tuvieron en Duarte sus viajes a Francia, Estados Unidos y Barcelona. Donde pudo estudiar con profundidad la Sociedad secreta “los Carnonarios”de la cual tomaría la estructura para la sociedad “La Trinitaria”.

Asimismo, explicó los tres instrumentos en que se basó Duarte para “el brazo armado de la independencia nacional”: 1.- La educación. Pues daba clase en el almacén que tenía su padre, donde también infundía en los jóvenes el amor a la patria y la independencia de República Dominicana. 2.- La sociedad secreta “La Trinitaria”.3.- La Filantrópica. Sociedad posterior a “La trinitaria”.

El historiador habló de lo visionario que fue Juan Pablo Duarte.Según Juan Colón: “Fue el único que quiso la independencia pura y simple”.

Resaltó que a Juan Pablo Duarte se le reconoce como el primer contador de República Dominicana. Pues hizo rendición de cuentas y de los 1.000 pesos que le dio la Junta Central Gobernativa devolvió 827 pesos. “Esto es pulcritud porque devolvió integró todo lo demás”. Dijo el historiador.

Como maestra y moderadora de la actividad estuvo Aurora Alfau quien agradeció al Instituto Duartiano tal honor en esta especial ocasión. También agradeció a la SEGIB por ceder el espacio.

Un concurrido público, formado por destacadas figuras, estuvo presente.

