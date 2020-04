Historia de la evolución del virus del pecado en la raza humana

Existen diferentes concepciones sobre el origen y propagación del pecado que cometieron Adán y Eva. Algunos consideran que es un mito y otros que es un hecho histórico. Sin embargo, la concepción fiel y verdadera la ofrece la Biblia, la Palabra de Dios inspirada.

Por tanto, para estudiar e interpretar ese trascendente hecho bíblico haré referencia a cuatro etapas: A) Antecedentes de la creación del hombre. B) Adán antes de la caída. C) Adán después de la caída. D) Efectos de la caída de Adán en la raza humana.

Antecedentes de la creación del hombre.

El pecado entró en el universo como consecuencia de una rebelión de ángeles que se produjo en el cielo contra Dios. La dirigió Satanás. Ocurrió previo a la creación del hombre. La misma constituyó un intento de golpe de estado contra Dios y un antecedente al pecado que cometieron, posteriormente, Adán y Eva (Isaías 14:12-14 y Ezequiel 28:15-17)

Adán, antes de la caída.

Dios creó Adán y Eva a su imagen y semejanza. Los dotó de personalidad propia, capacidad moral para tomar decisiones y los bendijo. Los puso a vivir sobre la tierra para que la dominaran, se acompañaran mutuamente, fueran “una sola carne”, se multiplicaran y no experimentarían la muerte, si obedecían sus instrucciones.

En principio, Adán y Eva vivieron como personas inocentes, buenas, mansas, santas y agradables a Dios, porque no pecaban. Vivían en completa santidad. La Biblia no ofrece datos sobre la cantidad de años que mantuvieron esa condición espiritual. (Génesis 1:26-29 y 2:1-25)

Tal y como se indicó más arriba, Satanás y sus ángeles caídos fueron los primeros en pecar contra Dios. Sin embargo, Adán y Eva se convirtieron en pecadores, a raíz de la perversa influencia que recibieron de Satanás, como se verá más adelante.

En lo que concierne a Dios, nunca ha ocurrido nada semejante. ¿Por qué? Porque Dios es infinitamente Santo y Puro. El no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Dios y no lo hará?, ¿Ha prometido y no cumplirá? (Números 23:19) por eso, debemos Imitar su conducta moral.

Adán, después de la caída

Dios había prohibido a Adán y Eva no comer del Árbol de la ciencia del bien y del mal. Posteriormente, Satanás se presentó delante de Eva en forma de serpiente para tentarla. Le insinuó que Dios escondía algo bueno y que su prohibición era severa. De esa manera, Satanás subestimó la Palabra de Dios, su buena intención y logró que Eva lo desobedeciera (Génesis 3:1-6 )

Asimismo, la actitud asumida por Satanás ayuda a entender ¿Por qué tantas personas, que conocemos, se parecen tanto a él? Para ellas nada sirve. Todo está mal.

Por otro lado, 1 de Juan 2:16 refiere tres modalidades de tentación que se relacionan con Eva: a) el fruto bueno para comer, que ella vio, muestra la “concupiscencia de la carne” b) lo agradable que era el fruto a los ojos evidencia la “concupiscencia de los ojos” y c) el fruto haría que Adán y Eva fueran sabios como Dios, manifiesta la “vanagloria de la vida”, que abunda en el mundo. A decir verdad, la tentada y engañada por Satanás fue Eva. Adán solo siguió su mal ejemplo. No obstante, ambos fueron favorecidos por la gracia de Dios (1Timoteo 2:14-15) Satanás, incluso, procuró tentar a Jesús, pero no logró nada. (Mateo 4:1-11)

Cambios desfavorables

Adán y Eva tuvieron cambios les desfavorecieron, después de su caída en pecado. Cayeron bajo el dominio de la muerte espiritual y física. Al sufrir la muerte espiritual, quedaron separados de Dios. Posteriormente recibieron el castigo de la muerte física, o sea, la separación del alma y el cuerpo.

¿Por qué sufrieron de esa manera? Porque desobedecieron una disposición de Dios. Comieron el fruto de un árbol que Dios les había prohibido(Génesis 2:17) Desde el momento que Adán y Eva pecaron contra Dios fracasaron, por dejarse influenciar de Satanás, quien los motivó a violar lo que Dios había establecido.

Adán y Eva terminaron igual que aquellos ángeles que “no guardaron su original estado”, porque se rebelaron contra Dios, por influencia de Satanás, el engañador (Judas 1:6)

Juicio de Dios a Satanás.

Dios maldijo la serpiente en que Satanás se transformó para tentar y seducir a Eva. La condenó a arrastrarse por el suelo (Génesis 3:14) Asimismo, la Biblia registra la lucha que hubo entre Dios y Satanás, en la que Jesús muere en la cruz, pero la muerte no pudo retenerlo. !Gloria a su Nombre! Además, Jesucristo herirá de muerte y conquistará a Satanás, para que su liderazgo desaparezca para siempre (Génesis 3:15)

Juicio especial para Eva.

La condena que Dios dictó contra Eva fue que experimentara dolor cuando diera a luz a sus hijos y se sometiera a la autoridad de Adán, su esposo. Y como la muerte había sido establecida, era necesario que nacieran millones de hijos (la familia humana) y la heredaran. Así ha ocurrido hasta hoy (Génesis 3:16)

Juicio especial para Adán.

La palabra Adán no significa masculinidad. Alude a tierra y humanidad. (Génesis 2:7 y Números 31:35) El juicio que cayó sobre Adán cambió sus expectativas. ¿Por qué? Porque interrumpió la relación que mantenía con Dios; porque tuvo que trabajar duro para mantenerse; porque fue echado fuera del huerto; porque comenzó a experimentar el dolor y la lucha que confronta la humanidad hasta hoy; porque dejó de ser inmortal y porque se convirtió en candidato para la muerte.

Consecuencias de la caída de Adán y Eva para la raza humana.

El primer efecto que tuvo la caída del pecado de Adán y Eva lo experimentaron ellos mismos, al quedar bajo el dominio de la muerte espiritual y física. Este hecho degradó su naturaleza, transfirió la esclavitud del pecado a su descendencia y dio lugar a tres imputaciones, que registra la Biblia.

Primera imputación . El pecado de Adán ha sido transferido a su descendencia, la humanidad (Romanos 5:12-14). Segunda imputación. El pecado de la humanidad fue atribuido a Jesucristo (Isaías 53:5; Juan 1:29 y 1 Pedro 2:24 y 3:18) Tercera imputación . La justicia de Dios se transfiere, por su gracia, a cada persona que crea en su Hijo Jesucristo, para que forme parte de su iglesia, reciba sus bendiciones y viva separada del pecado y la maldad (Génesis 15:6; Isaías 59:2; Romanos 3:22 y 2 Corintios 5:21)

Conclusión

El primer pecado contra Dios se produjo en el cielo, debido a la rebelión de Satanás y otros ángeles. Adán y Eva no tuvieron vinculación con ese acto de subversión. No obstante, la tentación satánica los convirtió en pecadores, en sujetos de juicio y condenación y en transmisores del virus del pecado a la raza humana.

Sin embargo, la justicia y la gracia de Dios hacen posible que cualquier persona reconozca la infección del virus del pecado y se arrepienta, para que reciba perdón, adopción, sanidad y muchas otras bendiciones que ofrece Jesucristo.

Por: Enrique Aquino Acosta

