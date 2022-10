(VIDEO) Hipólito sobre escogencia de Abel: “Yo no me meto en eso, eso es de ellos”

Comparte esta noticia

Se definió como “un tumbapolvo del gobierno”.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente Hipólito Mejía no quiso opinar sobre la escogencia de Abel Martínez como virtual candidato presidencial del PLD, alegando que se ha caracterizado por no involucrarse en la situación interna de los partidos políticos.

“Yo no me meto en eso, eso es de ellos; soy muy respetuoso de los partidos contrarios e incluso del partido mío, por eso no quiero ser un elemento de conflicto en eso; el tiempo dirá qué va a pasar”. Fue todo lo que dijo tras ser abordado al respecto.

Así habló Mejía luego de participar en un paseo ofrecido por el barco Blue Manta desde el puerto de San Soucí.

Participaron, por igual, el cónsul dominicano en Puerto Rico, César Cedeño, así como miembros de la Armada e invitados especiales.

Lo de Guido “no tumba plátanos”

Por otro lado, el exmandatario reaccionó de forma escueta a lo dicho por Guido Gómez Mazara, quien lo criticó diciendo que Mejía “no se entera” de que ya concluyó su carrera política.

Lo dicho por Gómez Mazara fue porque Hipólito vaticinó que él solo sacaría un 2 % frente a Abinader en una eventual disputa presidencial.

“Déjalo que hierva como dicen en Gurabo, esos son vientos que no tumban plátanos”. Fue la respuesta del exgobernante.

Por cierto, Mejía se definió como “un tumbapolvo” del gobierno para la reelección del presidente Abinader.

Dijo, empero, que ahora toca a Abinader hablar de aprestos reeleccionistas.

