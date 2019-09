Es como si ambos políticos hubieran decidido cambiar de apellidos y ahora se llamarán Hipólito Realidad y Luis Percepción. Creo que hasta en la selección de los nuevos apellidos Hipólito demostró mayor sabiduría política que Luis. Parece que en este caso aplica el dicho popular que dice que ” la sabiduría no se improvisa”.

En política lo único que derrota a la percepción es la realidad. El político que se deja elevar por las ágiles alas de la percepción termina con un aterrizaje forzoso en el aeropuerto de la derrota. En el accionar político el “aguaje” nunca ha triunfado sobre el trabajo.

Luis Abinader centró su estrategia en vender una falsa percepción de que estaba arriba en las encuestas bajo la creencia errónea de que esto haría posible la consolidación de su proyecto. Tremendo error. La táctica se tragó la estrategia. El que no estudia no pasa examenes.

Los luisistas, en vez de dedicarse a inscribir, para crear mayoría a lo interno del PRM, que celebrará unas primarias, el 6 de octubre, con un padrón cerrado, se dedicaron a decir que ganarían porque las encuestas así lo aseguraban. En agricultura el que no siembra no cosecha y en política el que no trabaja no gana procesos. En unas primarias con un padrón cerrado el que no inscribe no gana.

La dirección de campaña de Luis Abinader se encuentra enpantanada, ahogada por sus propios errores. Llegó el momento donde percepción y realidad se juntan y ahora los números no cuadran.

¿Cuál es la verdadera realidad a lo interno del PRM? La realidad es que mientras los luisistas andaban por los pueblos diciendo que ganarían las primarias, Hipólito andaba arengando a sus tropas para que se dedicarán a inscribir militantes que pudieran ejercer el derecho al voto en las primarias del 6 de octubre. Resultados: el padrón del PRM favorece ampliamente al ex-presidente Mejía.

A esto se suman algunas variables que son determinantes y que sitúan al equipo de Luis Abinader en desventaja en un proceso que dura apenas ocho horas: el H20 tiene mayor capacidad de movilización de sus militantes, es un equipo más organizado y con mayor experiencia, la figura de Hipólito es más carismática y nadie como él tiene la capacidad para recaudar la famosa “logística” para el dia D.

Por lo tanto, en unas primarias cerradas, administradas por La Junta Central Electoral, Luis Percepción será derrotado por Hipolito Realidad. Nos vemos el 6 de octubre.

Autor: Fredy Fernández

Politólogo

