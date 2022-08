Hipólito: ¿Qué culpa tiene el Gobierno ni nadie de que un loco enamorado o celoso pelee con una mujer?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expresidente de la República Hipólito Mejía se refirió este martes a la violencia de género en el país indicando que el Gobierno no tiene culpa de que sucedan esas agresiones.

“La gente se ha montado en El Caballito ese de siempre el Gobierno, ¿Qué culpa tiene el Gobierno ni nadie de que un loco enamorado o celoso pelee con una mujer?”, cuestionó Mejía.

“No le veo la importancia a eso, pero eso forma parte de la realidad dominicana (…), el Gobierno no tiene culpa de eso”, añadió.

Al ser intervenido por miembros de la prensa en la inauguración del Centro Logístico Rafael Perelló, Mejía también se refirió al proyecto del Código Penal, del cual dijo que es un proyecto importante y abogó por la aprobación del mismo.

Sobre coincidencia de Abinader y Danilo

Mejía también se refirió a la coincidencia del presidente Luis Abinader y el expresidente Danilo Medina en el velatorio de la madre de Temístocles Montás.

Dijo que eso fue solo una coincidencia, pero “lo bueno es que la gente interpreta lo que le da la gana”.

“Coincidieron y ya. El que tiene que decir de qué habló es Luis y Danilo, yo no estaba ahí y si hubiera estado ahí no digo lo que dijeron tampoco”, sostuvo.

“Yo hacía reuniones y me encontraba con todo el mundo y la gente empezaba a teorizar. Yo decía, bueno me voy a quedar callado porque qué voy a hacer. Eso es bueno, eso no es malo, para que la gente empiece a especular y cómo no tienen nada que hacer especulen y se lo crean”, indicó el exmandatario.

Confía en que PRM retendrá el poder en el 2024

“Falta mucho por caminar”, expresó Mejía al ser cuestionado sobre el futuro político de cara a las próximas elecciones.

Sin embargo, dijo estar confiado en que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) retendrá el poder en el 2024.

