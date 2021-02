Hipólito Mejía: “En el gobierno de Abinader solo quiero aportar mi experiencia y conocimiento”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente Hipólito Mejía Domínguez, durante su participación en el programa “Nosotros a las 8”, aseguró que en este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader solo quiere aportar su experiencia y conocimiento.

“En este gobierno yo solo quiero aportar mi experiencia y conocimiento a mi país y a mi gobierno, yo ahora estoy en familia y en mis campos de producción de agricultura”, dijo el exmandatario al ser entrevistado por los comunicadores Juan TH y George Rodríguez.

En ese sentido, Mejía reiteró que no piensa aspirar a una candidatura presidencial con miras a las elecciones del 2024, señalando que son falsas algunas publicaciones que han estado circulando en redes sociales sobre una posible campaña política para promover la misma.

“Yo no voy a aspirar más, cual es la necesidad de siempre ser candidato, yo puedo aportar de otra forma, yo vi esa publicación de alguien y lo desmentí, cuando ví que salió en otros sitios decidí desmentir eso formalmente”, apuntó.

Tras ser cuestionado sobre su relación con el presidente Abinader, detalló que es buena, pero que los presidentes tienen sus programas y él no puede estar siempre haciendo sombras.

“Yo he tratado con muchos líderes, trate a Peña Gómez por más de diez años entonces mi función es observar y aportar pero el presidente es él, no me puedo convertir en un azote”, sostuvo.

Sobre la difícil situación que vive la República Dominicana a raíz del coronavirus, el también ingeniero agrónomo recordó que es una situación difícil aquí y en todas partes del mundo, destacando que el presidente Abinader está buscando respuestas a los problemas de manera dinámica, transparente y sería.

“Mira ser demagogo y mentiroso no es mi costumbre estamos en un escenario difícil, sin horizonte, viendo todo desde la baranda, la situación es difícil aquí y en todas partes pero vamos caminando por buen camino”, afirmó.

Sostuvo que el Gobierno ha implementado el diálogo nacional, y que está presto a discutir y a escuchar a la ciudadanía, algo que es imprescindible en estos tiempos.

“Abinader ha asumido una posición sensata y sensible, el gobierno va bien, hay funcionarios que no me gustan otros que son lentos, pero va bien”.

Precisó que hay funcionarios que son come solos y dan el mal ejemplo.

Al referirse a su hija, la alcaldesa Carolina Mejía, dijo que se siente muy complacido porque a ella le gusta servir a la gente “es laboriosa y dedicada, yo la veo feliz”.

Al hablar del Partido Revolucionario Moderno (PRM), indicó que está muy orgulloso de esa entidad política y que el mismo fue formado en la base del respeto y la visión de saber a dónde iban dirigidos los objetivos de quienes lo conforman “por eso hoy en 5 años somos Gobierno”.

Sobre los compañeros perremeistas que se quejan porque no han logrado un puesto de trabajo, explicó que no es posible satisfacer al 100 por ciento las expectativas de la gente, recordando que el Estado dominicano no es de Abinader, pero que esos problemas se irán solucionando sobre la marcha.

“Además tuvimos 16 años abajo y 5 meses en el Gobierno, la carga es pesada”.

De igual forma manifestó su preocupación por el campo y la agricultura, apuntando que está preocupado por los desechos sólidos y los rubros.

Agregó que el mercado más importante a nivel de exportaciones es el americano, sin embargo, afirmó que la mano de obra haitiana es imprescindible en el país.

Dijo además que en Turismo y Zonas Francas hemos demostrado que somos los primeros en el Caribe, y que el país continúa creciendo.

“En el turismo después de la vacuna todo va a mejorar, el pueblo lo necesita, la gente lleva mucho tiempo encerrada”.

“Hay alternativas para nosotros resolver nuestros problemas, lo que debemos es romper con el pesimismo”, culminó el exmandatario.