Hipólito Mejía dice triunfo de candidato alcalde de Pedro Brand está sellado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Con la participación de miles de personas, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), proclamó oficialmente al regidor Margnaury Espinal como su candidato a alcalde en el municipio Pedro Brand para las elecciones del 18 de febrero próximo.

El acto político estuvo encabezado por el expresidente de la República, Hipólito Mejía, quien dijo que el triunfo de Espinal está garantizado tras reconocer que el evento estaba integrado por jóvenes y mujeres en su gran mayoría.

Mejía quien fue ovacionado con la frase llegó papá, instó a los presente a no girar la cabeza hacia atrás, sino mirar al futuro y destacó Margnaury Espinal representa el progreso de Pedro Brand, porque es nativo de esa localidad y le duele su gente.

El alto dirigente del PRM, reveló que las autoridades del PRM darán a conocer en los próximos días una resolución que buscaría expulsar del partido a quienes no obedezcan los lineamientos trazados por la alta dirección de esa organización política.

Margnaury Espinal al dirigirse a sus seguidores expresó que con la ayuda de todos los que confían en su proyecto político ganará las elecciones municipales y que hará una extraordinaria gestión como alcalde, que será mucho mejor que la que ha hecho como regidor.

Sostuvo que no se puede permitir que gente que no son oriundo de Pedro Brand lleguen al cabildo para hacer nada, y que la historia ha dejado claro que los que han llegado al puesto no lo han hecho bien, porque no le duele el municipio.

La proclamación se llevó a cabo en el multiuso del sector Los Cocos y en el mismo estuvieron presentes: la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Julia Drullard, la candidata a la vicealcaldía, Yajaira Fernández, el presidente municipal del PRM en Pedro Brand, Pablo Antonio Alduey Guerrero, el secretario de organización, Daniel Isidro Jaime Martínez (Jensy), los candidato a diputado Aldo Adon y Altagracia Jiménez, entre otros dirigentes.

