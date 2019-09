Hipólito Mejía afirma encabezará un gran frente de oposición para devolver la esperanza al país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente Hipólito Mejía anunció que para las elecciones del 2020 se propone conformar una gran coalición de oposición compuesta por partidos, organizaciones sociales y distintas personalidades, para poner término a la permanencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el gobierno.

Un comunicado del equipo de prensa indica que Mejía dijo que a partir del próximo 7 de octubre, cuando gane la convención, aplicará la consigna del doctor José Francisco Peña Gómez: “abrir las ventanas y las puertas para que entre el aire limpio y puro” de los sectores sociales y políticos que quieren que vuelva la seguridad al país, que quieren el adecentamiento de la administración pública, el fortalecimiento institucional, la inclusión social y el desarrollo fundamentado en la producción nacional.

Reiteró que su próximo gobierno tendrá una importante representación de jóvenes y mujeres, sectores muy importantes.

Con ellos, dijo, “emprenderemos el proceso de transición hacia el desarrollo del país, la necesaria institucionalización y fortalecer la inclusión que amerita la sociedad dominicana, con la aplicación de políticas públicas que contribuyan con la disminución de la pobreza en el país”.

“Compañeros y compañeras, los quiero felicitar con este calor humano, también sé que estamos duros, por eso los felicito a todos y todas, y todos saben y todas que este será un gobierno de jóvenes y de mujeres, las mujeres están firmes, como está la candidatura de Papá” expresó.

“Yo he asumido la tarea de la inclusión de las mujeres, las del partido que tienen su papel y su porcentaje, se las presentamos, también otras que son de otros partidos, aprovechando la ley que permite las alianzas, por eso aquí tenemos esta brillante ciudadana, Duirka Pérez. También habrá otras candidaturas de partidos que participar con el 20 por ciento, que no se extrañe nadie, es importante, no solamente la candidatura a diputado, también las de regidores y alcaldes, así como cargos en el próximo gobierno. Por eso es importante la ñoña, que es la que nombra gente”

“El día 7 de octubre abriremos las puertas y ventanas para lo que tienen que venir. No hay que pelear, no hay que pelear, hay que incluir a los distintos sectores. Es mejor 50 por ciento de todo que 100 por ciento de nada, 100 porciento de nada es nada, entonces 50 porciento es 50 por ciento, entonces vamos a conformarnos con el 50 por ciento de todo, que es bastante y el país lo necesita”.

Dijo que “yo estoy preparado para gobernar, ya he practicado la inclusión del partido y de los aliados, porque yo tengo la experiencia y me propongo que toda la sociedad limpia y bien intencionada participe, quien viole las normas, pagará las consecuencias”, finalizó el aspirante a la Presidencia de la República.

Anuncios

Relacionado