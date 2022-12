Hipólito explica estrecha relación con Balaguer, en un principio lo catalogaba de “solterón y cínico”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República, Hipólito Mejía Domínguez, habló sobre su relación con los también exgobernadores del país, Joaquín Balaguer y Danilo Medina.

Sobre el fenecido expresidente Joaquín Balaguer, dijo que el bisabuelo suyo era hermano de la abuela de él, pero no le simpatizaba y lo calificaba de trujillista, solterón, cínico y otras expresiones negativas, sin embargo cuando lo conoció se dio cuenta que no tenía razón al juzgarlo de esa manera.

“El bisabuelo mío era hermano de la abuela de Joaquín Balaguer, pero yo no lo quería, nunca lo quise, porque yo lo calificaba de trujillista, solterón, cínico y todo lo que te puedas imaginar, pero cuando lo conocí, me di cuenta que yo no tenía razón”, expresó el exmandatario al ser entrevistado en exclusiva para El Nuevo Diario.

Dijo que Balaguer siempre le ofreció posiciones dentro de su Gobierno.

Mencionó que a sus 24 años, cuando Joaquín Balaguer ganó la presidencia en 1966, fue nombrado como director del Instituto del Tabaco, pero renunció porque “no quería trabajar con esa gente” y el mandatario lo llamó para convencerlo de volver, sin embargo a los 13 días renunció de nuevo porque el ministro de Agricultura de ese entonces, le mandó 35 personas para que los nombrara sin trabajar y despidiera a los técnicos.

“Me mandaron 35 personas para que los nombrara con botellas y yo dije que mi nómina no era para nombrar botellas, renuncié y me fui”, dijo.

Explicó que después de ese problema, mientras Joaquín Balaguer estuvo en el Gobierno, él estuvo fuera, aún siendo amigo del exmandatario.

En ese mismo sentido, señaló que volvió a participar en política por su amistad con Peña Gómez y su lealtad con Antonio Guzmán.

Al preguntársele sobre su relación con el expresidente Danilo Medina, dijo que solo lo ha visto tres veces, pero siendo él presidente y viceversa lo trató bien.

En ese sentido, expresó que su relación con Medina es más estrecha que con Leonel Fernández, porque este último le prometió no cancelar los técnicos en su gestión de Gobierno y no cumplió, sino que los mandó a cancelar por vía de Francisco Domínguez Brito.

“Dentro de los dos con quien me llevo menos mal es con Danilo”, aseguró Mejía.

Relacionado