Hipólito dice nunca recibió ni aceptó presión extranjera por el tema haitiano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Hipólito Mejía, expresidente de la República, afirmó que durante su mandato (2000- 2004) nunca recibió ni aceptó presión de países extranjeros sobre el tema haitiano.

En una entrevista exclusiva para El Nuevo Diario, Mejía enfatizó que “no aceptaba” sugerencias sobre un campo de refugiados haitianos en territorio dominicano.

“Yo no aceptaba eso”, reiteró en varias ocasiones, al afirmar que no recibía presiones y que un día le quisieron pedir algo relacionado, que no detalló, y que los mandó “para el carajo, diplomáticamente”.

El exmandatario hizo esas declaraciones, luego de abogar por el cumplimiento de la Ley de Migración para evitar la entrada irregular de los haitianos hacia República Dominicana. Así como de indicar las dificultades de mantener vigilancia en todo el perímetro de la verja fronteriza para evitar el tráfico de personas.

“Nosotros no nos podemos echar el muerto de Haití, no podemos ni tenemos derecho a eso, no, así no”, subrayó.

No es la primera vez que Mejía dice que no aceptaba presión extranjera sobre el tema haitiano, pues en noviembre del presente año, reveló que el Gobierno de los Estados Unidos intentó hacerlo con él mientras gobernaba el país, además de que algunos funcionarios del Departamento de Estado y algunos senadores “Siempre jugaban con la dignidad de este pueblo”. “Yo no acepté eso, nunca lo acepté”, dijo en ese momento.

Cuando se prohibió la entrada de azúcar producida en el Central Romana a los Estados Unidos, algo que fue visto por los dominicanos como una forma de llevar a República Dominicana a reaccionar de otra forma a la que lleva ante la situación de Haití, el expresidente consideró la medida extranjera como una “bofetada al pueblo dominicano”.

En otras ocasiones ha dejado muy claro que el problema de Haití no le concierne a la República Dominicana y que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene que intervenir en esa parte de la isla.

Entrevista completa:

Relacionado