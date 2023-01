(VIDEO) Hipólito dice Abinader no tiene competencia; está listo para apoyar la reelección

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El expresidente Hipólito Mejía expresó este martes que el presidente Luis Abinader se mantiene por encima del 55 % en la preferencia del electorado, razón por la que asegura “no tiene competencia” con miras a una posible reelección en el 2024.

“En el mes de noviembre tenía Luis 57, mi amigo Abel subió a 21 y Leonel bajó a un 13, con eso no hay competencia, Luis no tiene competencia, hagan lo que le den la gana, no tiene competencia”, aseguró Mejía.

Además, adelantó que saldrá a defender el trabajo “como Luis se lo merece, y se merece una nueva reelección”.

De igual manera, dijo sentirse orgullo del trabajo de su hija Carolina Mejía como alcaldesa del Distrito Nacional, destacando que también saldrá a defender su obra.

Alimentos

Por otro lado, el exmandatario se refirió al tema de los alimentos, afirmando que el país tiene y continuará teniendo una producción alimentaria segura.

“Aquí hay comida en todos los sectores y todos los cultivos, que en un momento determinado puede haber un sube y baja, como los huevos, bueno, eso se resuelve”, indicó Mejía durante una visita al Cibao.

Destacó que la producción del campo está buena y que tiene fe en la producción nacional.

Sin embargo, al referirse al tema de los precios de los combustibles, expresó que no tenían forma de controlarlo debido a los precios del petróleo.

Relacionado