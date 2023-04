Hilary Swank se convierte en madre de mellizos a sus 48 años; comparte tierna foto: «no fue fácil»

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO. – Hilary Swank reventó las redes luego de publicar la primera fotografía de su nueva etapa como madre, ya que dio a luz a dos pequeños bebés que fueron mellizos, lo cual acompañó con un tierno mensaje para los nuevos integrantes de la familia.

La actriz ya había anunciado el año pasado que estaba en espera de su primer hijo, aunque la sorpresa del embarazo vino con doble premio pues quedó en cinta de dos bebés (niño y niña), mismos que nacieron durante estas pascuas.

En octubre del 2022, la actriz Hilary Swank dio a conocer que estaba embarazada por primera vez de mellizos, según dio a conocer mediante sus redes sociales. En una publicación de Instagram, la actriz presumió su vientre con el mensaje «Próximamente… ¡función DOBLE!».

Ahora en su cuenta de Instagram la actriz dio la doble noticia donde se muestra una fotografía de ella con sus hijos, aunado a celebrar que tuvo mellizos y ella se encontraba más que contenta, pues sentía que vivía en el mismo cielo.

«No fue fácil, pero chico y chica valió la pena. ¡Felices pascuas! Publicando desde el cielo puro».

En busca de la maternidad

La estrella de la recordada película Million Dollar Baby apareció en el famoso programa matutino de Estados Unidos Good Morning America, en donde soltó la primicia antes de mostrarlo en redes sociales.

«Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo y lo próximo que haré será ser mamá», dijo Swank para el programa. «Y no solo de uno, sino de dos. No puedo creerlo. Es tan lindo poder hablar de eso y compartirlo», agregó.

Los dos esposos se conocieron curiosamente durante una cita a ciegas en 2016 y se comprometieron un año y medio más tarde. Philip Schneider y Hilary Swank se casaron en una ceremonia secreta en Carmel, California. Swank lo calificó ante la revista Vogue como un «sueño hecho realidad».

Con anterioridad la famosa actriz de Hollywood se había casado con el actor de Life Goes On Chad Lowe en 1997, pero terminaron por divorciarse en un ya lejano 2007.

En 2015 la actriz se tomó un descanso de la industria para cuidar de su padre, un sargento retirado llamado Stephen Michael Swank, que experimentó un trasplante de pulmón. Murió en 2021.

