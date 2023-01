Hilary Clinton será catedrática en universidad Alto Manhattan; dominicanos recibirán docencia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La ex candidata presidencial demócrata en el 2016, ex primera dama, ex secretaria de Estado o más bien Canciller y ex senadora de los Estados Unidos, Hilary Clinton, será catedrática en la universidad de Columbia, ubicada en Broadway con la calle 116, en el sector de Morningside en el Alto Manhattan, informaron sus autoridades.

Clinton iniciará el próximo mes de febrero a dar clases sobre ciencias políticas, carrera que cursan decenas de estudiantes dominicanos en el alto centro de estudio, con más de 31 alumnos matriculados en diversas carreras.

Se centrará en la política mundial, el liderazgo femenino y el compromiso democrático de mujeres y jóvenes.

“Dados sus extraordinarios talentos y capacidades junto con sus singulares experiencias de vida, Hillary es única y, lo que es más importante, excepcional en lo que puede aportar a las misiones de investigación y enseñanza de la Universidad. “Espero que todos nos beneficiemos de trabajar con ella en los meses y años venideros”, escribió el presidente de la institución, Lee Bollinger.

En ese mismo centro de estudios imparte cátedra de medicina el reconocido médico dominicano en esta ciudad, Rafael Lantigua. Aquí también decenas de estudiantes cursan esa carrera. Lantigua ha sido considerado por revistas médicas anglosajonas como un científico de la medicina.

La Columbia es una de las universidades más prestigiosas y selectivas del mundo, fundada en 1754. Es la más antigua del estado de NY, la quinta de Estados Unidos y uno de los nueve colegios fundados antes de la Revolución de las 13 Colonias.

Administra anualmente el Premio Pulitzer; cuenta con 96 premios Nobel y, en 2011, tenía más alumnos ganadores del premio Nobel que cualquier otra institución académica en el mundo. La universidad es uno de los 14 miembros fundadores de la Asociación de Universidades Americanas y fue la primera escuela en los USA en conceder el título de médico.

Los alumnos notables de la universidad incluyen 10 jueces de la Corte Suprema de los EUA; cinco Padres fundadores de USA; 38 multimillonarios vivos; 6 de 39 ganadores de los Premios Óscar; 18 medallistas olímpicos; 3 ganadores del Premio Turing, y 29 jefes de estado, entre ellos tres presidentes estadounidenses.

Opera en el extranjero los Centros Globales de Columbia, con sedes en Amán, Pekín, Estambul, París, Bombay, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Nairobi.

