Hijos mujer asesinada en Santiago claman justicia tras alegato del homicida

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Los hijos de la mujer asesinada a golpes por su pareja sentimental en Los Prados, Santiago, están solicitando justicia luego de enterarse a través de las noticias de que José Rosario Camacho, alias «Tony», alegó haber actuado en defensa propia, argumentando que ella quería matarlo.

Jefri Guzmán, uno de los hijos de la víctima, declaró que cuando encontraron el cuerpo sin vida de su madre, Yohanny Rodríguez Guzmán, había bolsas de drogas en el suelo y aseguró que pertenecían al homicida.

Además, Jefri Guzmán mencionó que Tony vivía en la casa con su madre y que cuando consumía drogas, solían tener discusiones. Una vecina les reveló que siempre discutían debido a asuntos relacionados con Tony, ya que ella nunca salía de la casa y él simplemente vivía a costa de ella.

Una de las hijas de Rodríguez Guzmán dijo: «Ella estaba con él para no estar sola en la casa, pero él no hacía nada. Yo confié en él para que cuidara a mi mamá. Ese día yo llamaba a mi mamá y ella no contestaba, y yo lo llamaba a él preguntándole dónde estaba mi mamá. Él veía todos los mensajes y no me decía nada».

Por su parte, Keyla María Marte, otra de las hijas de Rodríguez Guzmán, afirmó que el homicida tenía una copia de la llave de la casa, ya que «robó una llave y la hizo duplicar».

Cuando se les preguntó si era cierto que Tony tenía otra pareja, los hijos de Yohanny afirmaron que también la golpeaba y por eso ella lo había dejado.

Los hijos de la mujer asesinada en Santiago claman por justicia y esperan que se esclarezcan los hechos.

