Hijo de Vin Diesel interpretará a Toretto cuando niño en “Rápidos y Furiosos 9”

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- La novena entrega de la exitosa saga Rápidos y Furiosos contará una integración especial en su elenco, que reafirma el concepto de familia por el que han transitado las películas, y se trata del hijo de Vin Diesel que dará vida al personaje Dominic Torreto cuando era niño.

Según informó el medio TMZ, Vin Diesel incluirá en el reparto del filme nada menos que a su hijo Vincent Sinclair de 10 años, quien tendrá la tarea de interpretar el protagonista de la historia cuando niño.

La publicación señala que este será el debut actoral de Vincent, quien habría grabado las primeras escenas para la película en 2019, tomando así el papel que antes realizó Alex McGee para la séptima película de la franquicia en 2015.

FILMANDO ESCENAS EN RD

Vin Diesel, es otra de las celebridades y luminarias de Hollywood que arriba a suelo dominicano para filmar proyectos cinematográficos de gran envergadura, en este caso la película número nueve de la exitosa saga de “Rápido y Furioso”, con miras a estrenarse este verano.

Así lo confirmó el también cantante de 53 años, a través de su cuenta de Instagram, el pasado fin de semana, al escribir “Great week of filming with my Dominican crew (Gran semana de filmación con mi equipo dominicano). Gracias por todo mi gente. All love, always”, con una fotografía donde se le ve junto a grupo de técnicos, entre ellos, los cineastas Ernesto Alemany y Pedro Catrain.

UN ESTRENO POSTERGADO

La pandemia del coronavirus ha repercutido en la cancelación y reprogramación de eventos y estrenos. “Rápido y Furioso 9”, por ejemplo, retrasó en un año su fecha de estreno, la cual estaba prevista para mayo del 2020.

Así, el estreno de la cinta fue primero pospuesto para el 2 de abril de 2021 por Universal Pictures. Sin embargo, en septiembre de 2020, fue retrasada por segunda vez, hasta el 28 de mayo de 2021.