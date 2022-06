(VIDEO) Hijo de Jorge Mera: Él estaba en su mejor momento de vida, “sirviendo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Orlando Jorge Villegas, hijo del asesinado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, aseguró este martes que su padre estaba en el mejor momento de su vida, trabajando por su país.

“Estaba señor presidente, en el mejor momento de su vida, porque estaba sirviendo desde un lugar que lo cogió como si hubiese nacido ahí, estaba entregado en cuerpo y alma a su función pública”, expresó.

Durante la misa en la capilla del Palacio Nacional, Jorge Villegas sostuvo que su padre trabajaba con entusiasmo y que a pesar de que ya no está, su legado de paz, conciliación y entrega continuará.

“Desde ayer cuando recibí la llamada de lo ocurrido, me pregunté que haría papi en este momentos y desde entonces, desde ayer hasta hoy, todo lo que está pasando y en cualquier circunstancia lo primero que digo es qué haría papi en este momento y en esta circunstancia yo sé que su gran legado y lo que él diría es que sigan avanzando, que eso es lo que él quisiera para el país y eso es lo que él hubiera hecho en este caso”, finalizó.

Inicialmente, Jorge Villegas agradeció a todas las personas por las muestras de solidaridad y de afecto recibido en lo que consideró el “momento más difícil” de la familia Jorge Villegas.

De igual forma, narró que hace 11 u 12 años cuando regresaba de estudiar en Brasil, le preguntó a su papá en un momento difícil que qué hacía en la política, a lo que su progenitor le respondió que aprendió a servirle al país y que estaría ahí aún en los momentos más difíciles, lo que Jorge Villegas consideró como algo de alto valor.

“Yo a veces le decía: ¿pero tú no te cansas, no coges un pique un día? y él siempre con esa paciencia me decía: No, esa no es mi naturaleza” agregó.

Jorge Villegas se expresó en esos términos luego de la intervención del presidente de la República, Luis Abinader, quien destacó que Jorge Mera era un buscador infinito del consenso, que siempre tenía una sonrisa, incluso en los momentos difíciles.

Abinader consideró como un momento “muy triste” la forma en la que falleció su amigo el ministro.

“Esta tragedia no dice que ser funcionario público no es un premio, sino que es un gran compromiso, que no lleva muchos retos y muchos peligros. Y solamente la pasión de servir con justicia, con transparencia, romper los viejos esquemas, es lo que nos lleva a nosotros a resistir y a continuar administrando como el pueblo requiere”, manifestó.

Tras asegurar que Jorge Mera asumió y cumplió el compromiso del cambio, Abinader ofreció su apoyo a la familia.

Relacionado