Hijo de George Bell denuncia discriminación en restaurante Habanero; negocio se disculpa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jugador de béisbol profesional, George Bryner Bell Santana, denunció este domingo que fue víctima de discriminación en el Habanero Restaurant, en un hecho registrado el pasado viernes 10 del mes en curso.

En una publicación a través de su cuenta de Instagram, el beisbolista narró cómo fue tratado por un portero del referido restaurante, donde explica que este no le permitió el acceso al lugar y se dirigió a él de forma agresiva.

«La verdad es que no suelo hacer este tipo de posts, pero hay que comenzar a ponerle frenos a este tipo de situación recurrente en algunos lugares del Distrito Nacional. Por esta vía me abro a compartirles algo MUY DESAGRADABLE que me pasó en @habanero.sdq un restaurante/discobar en 📍Santo Domingo, la noche del viernes 10 de Marzo del presente año», se lee en la publicación del hijo del exjugador de beisbol George Bell.

Asimismo, detalló que luego de haber sucedido el altercado, procedió a hacer un comentario en la página del referido lugar de comida y estos lo borraron.

El restaurante se disculpa

Por su parte, el restaurante Habanero publicó un comunicado pidiendo disculpas al deportista y al público en general, donde expresa que el tipo de comportamiento presenciado por el beisbolista no es tolerado por la gerencia de dicho lugar.

Del mismo modo, el comunicado aclara que «nos tomamos muy en serio cualquier situación que pueda surgir y nos esforzamos por atenderla de manera efectiva y oportuna».

Añade que han tratado de comunicarse con George Bryner Bell para poder abordar la situación de manera adecuada, pero lamentablemente no han recibido respuesta.

«Queremos asegurarles que estamos trabajando diligentemente para resolver cualquier problema que pueda haber surgido y que hemos realizado cambios en nuestro personal e implementado medidas para mejorar nuestros procesos y prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir en el futuro», expresa el documento.

Subraya que la satisfacción de los que les visitan es su máxima prioridad y están comprometidos a hacer todo lo posible para garantizar que sus clientes reciban el mejor servicio posible.

