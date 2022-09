Hijo de El Ebanista: “En esta guerra nadie ganó”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- Un hijo de Daniel Guerrero “El Ebanista”, que mató a cuatro personas e hirió unos cuantos agentes de la Policía Nacional, expresó el dolor que está sintiendo su familia, asegurando que en esta guerra nadie ganó.

El joven identificado como Moises Andrés Sena, escribió un mensaje a través de su cuenta de Facebook, donde explica que su padre debió de ser más inteligente y entregarse a las autoridades, haciendo referencia a éste cuando se atrincheró por más de siete horas con su fusil y mató a los tres civiles y un agente de la uniformada.

En post colgado en su cuenta, explicó que no apoyó el accionar de su progenitor, incluso, pidió perdón en nombre de la familia Guerrero a los parientes de los occisos. “Saben que no somos personas de problemas, siempre hemos estado allí cuando nos han necesitado”.

Asimismo, indicó, que los jóvenes asesinados por su papá eran sus amigos y compañeros de escuela y de deporte, precisando que siempre estaban a su disposición y que se aconsejaban mutuamente.

Los fallecidos fueron identificados como el segundo teniente Manuel Moisés Hernández; los civiles Aneudy Caraballo (Motoconcho); Gamalier Mota García y Fernando Joemy de Mota.

El joven, alega, que cuando el mencionado Motoconcho tenía situaciones con los “tigueres” siempre le decía: “mío tate quieto, mira a Modesta (madre), pórtate bien”.

Del mismo modo se refiere en la publicación a Quemao que estuviera tranquilo y este le respondía que ya no estaba en problemas con nadie, incluso, estaba en progresar con su concubina.

Mientras, que cuando escribe de Joel, agregó que quien le iba a hablar de los motores, al concluir con Gamalier, indica que este siempre estaba hablando de negocios y que quería ser grande en la vida.

“Espero los familiares me entiendan, ellos también eran mis compañeros y no quería lo malo para ninguno de ellos, quiero que sepan que me siento devastado y no tengo ni fuerza aunque no lo crean, en esta guerra nadie ganó todos perdimos y no le doy la razón a nadie, pero solo Dios tiene el control”, concluyó el joven Moises.

De acuerdo a versiones, la tragedia se originó debido a que los civiles ultimados tenían supuestamente en zozobra al victimario, robándole piezas de su taller y que las autoridades no le prestaban atención a sus denuncias.

Los agentes heridos son Luis Carlos Reyes, de 25 años; Moisés Santana Navarro, de 25 años; los cabos Aderlyn Alberto Maldonado y Jorge Luis Cuevas, así como el sargento Pedro Alejandro González.

