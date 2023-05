Hijo de Camilo Sesto se trasviste y ahora quiere ser llamado «Sheila Devil»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El hijo del cantante Camilo Sesto, Camilo Blanes, ha vuelto a ser tendencia ya que se ha hecho oficial su cambio de sexo, ahora su nombre es Sheila Devil y eliminó sus antiguas fotos.

«Sheila es un nombre que usó durante mucho tiempo, pero ahora lo ha hecho público. Ese nombre está ligado a la música y por eso lo ha elegido», dijo para el portal Fiesta.

A fines de abril ya había posado con peluca, maquillado, sus dientes están deteriorados y usa con una minúscula tanga.

También, compartió momentos con sus amigos y se burla de una frase de prevención. En vez de decir “Dile no a las drogas”, escribió: “Dile dro a las nogas”.

Camilo cambió su nombre de usuario en Instagram que ahora pasa a ser @shelaw123. El único hijo del intérprete de «Jamás» borró todas las fotografías publicadas anteriormente donde aparecía vestido como hombre.

Su madre está preocupada

Lourdes Ornelas, aseguró que el hombre de 39 sufre de graves quebrantos de salud debido a su adicción a las drogas.

“No está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción (…) me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante”, dijo al medio Fiesta.

Se recuerda que en noviembre del 2021 Blanes estuvo al borde de la muerte después de haber sido encontrado inconsciente en una carretera de Madrid.

Expareja de Camilo Blanes sale de la casa

Otra versión tiene su expareja, la cantante Christina Rapado, quien asegura que Camilín es «heterosexual» a pesar de presentarse en redes con una nueva identidad. «Le gustan las mujeres [pero] es cierto que le gusta travestirse», dijo al medio español ABC.

Rapado visitaba la mansión del cantante ubicada en Torrelodones, España, que según explica sostuvo una relación de cinco años con él, refiere People en Español.

Medios en España sorprendieron a Rapado «huyendo despavorida» de la casa de su ex luego de visitarlo brevemente. «Cuando hay ciertas amistades no me quedo», exclamó la rubia a las cámaras que lograron interceptarla en plena huída.

«Él está fantástico y en un momento de encontrarse a sí mismo», exclamó Rapado a la prensa. «Yo vengo a traerle una cosita que me ha encargado; no es ninguna cosa mala», prosiguió para aclarar que su ex se encontraba dentro de la casa «con unos amigos» y que estaba «perfecto».

«Camilín es heterosexual y le gustan las mujeres. Sí que es cierto que le gusta travestirse. Alguna vez, mientras manteníamos relaciones sexuales, se ponía mis tacones», sostuvo al referido diario a finales de abril.

Christina compartió las fotos donde el hijo de Camilo Sesto luce cambiado y afirmó que su expareja le autorizó subirlas.

«Estas fotos las hizo él con su móvil y yo las cuelgo porque él así me lo ha pedido», proseguía el mensaje de la foto que ya no aparece en las redes de Blanes Ornelas. «Qué felices fuimos ayer Cami…..TE AMO!!!Contra viento y Marea verdad amor».

