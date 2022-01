Hijo de Bartolo Colón lanza, ‘pero le gusta batear’

EL NUEVO DIARIO, NEW El hijo de Bartolo Colón quiere ser un bateador.

Eso fue lo que dijo el quisqueyano, quien se convirtió en una clase de figura mítica entre los fanáticos del béisbol por su entretenida personalidad y su larga carrera en la lomita, según una publicación de Héctor Gómez de la emisora dominicana Z101.

Colón, quien lanzó en las Mayores de 1997 al 2008, dijo que Randy, de 12 años, “no corre bien” y que está tratando de “convertirlo en un pitcher”. Colón hasta se atrevió a decir que Randy le recuerda un poco a su compañero de rotación en los Mets, Matt Harvey.

Bartolo Colón on his son: "I'm trying to make him a pitcher. He likes to hit, but he doesn't run well. The way he pitches he looks like Matt Harvey to me." pic.twitter.com/pZOgLNJF9a

— Héctor Gómez (@hgomez27) January 23, 2022