Hijo de Andrés García: “Llegué el día de ayer justamente para verlo, pero se me adelantó”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El hijo del fenecido actor dominicano, nacionalizado mexicano, Andrés García, Leonardo García, expresó este miércoles que arribó el martes a Acapulco, México, para ver a su padre, pero este “se le adelantó”, sin darle tiempo a despedirse.

“Llegué el día de ayer justamente para verlo, pero se me adelantó, yo salí muy temprano el día de ayer y venía yo directo para acá y luego me habló mi tía Rosita y me dio la noticia”, expresó el también actor en un audiovisual difundido en redes sociales.

García sostuvo que al enterarse del fallecimiento del histrión, quien de acuerdo a su esposa Margarita Portillo, recibió una transfusión de sangre el pasado domingo, decidió quedarse en su casa y esperar para luego despedirse “como se debe”.

“Entonces ya me quedé yo en mi casa y esperé para pues venir aquí y despedirme de él como se debe”, manifestó Leonardo García.

En el audiovisual, al ser cuestionado sobre si su hermano, Andrés García, asistiría a las honras fúnebres de su padre aseveró no saber “yo no sé, no lo sé, él tiene otros temas ahí”.

La relación del ex galán de telenovelas con sus hijos estuvo marcada por la polémica, ya que este alegaba que ellos no lo llamaban ni visitaban y en agosto del pasado 2022 los sacó de su testamento, quedando como herederas su esposa y hermana.

Además de Leonardo y Andrés, el actor procreó a la actriz y presentadora Andrea García.

En horas más tempranas de este miércoles, cuando a Margarita Portillo, viuda de García, le cuestionaron sobre si los hijos de García asistirán a los servicios fúnebres de su padre, Portillo prefirió no responder.

“No quiero mencionar ese asunto, no es el momento”.

El actor murió ayer a las 3:07 de la tarde después de ser diagnosticado con cirrosis hepática en 2022 y sufrir otros problemas de salud desde hace varios años, como fibromialgia y osteoartritis, además del cáncer de próstata que le erradicaron en 1995 y el accidente automovilístico que provocó que le implantaran unos tornillos en la columna vertebral en 2016.

De igual forma, dijo que el cuerpo del fenecido está siendo velado en su residencia desde las 9:00 de la mañana de este miércoles, en la calle Urracas No. 20 del Fraccionamiento Costa Brava de la ciudad y puerto de Acapulco, México.

Relacionado