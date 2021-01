Hija del presidente Abinader defiende mujeres han denunciado acoso sexual

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Graciela Abinader, una de las hijas del presidente Luis Abinader, deploró este martes el acoso sexual, y defendió a las mujeres que ha denunciado este delito.

La joven se manifestó a través de su cuenta de Twitter, en la posteó que, “la cultura de justificación del acoso sexual debe ser erradicada”.

Asimismo, Graciela agregó en el mismo mensaje que, “nada, absolutamente nada, justifica el acoso sexual. Ni la vestimenta, ni el estado de la relación, ni la reputación, ni el alcohol… ¡Nada! Eso no está en debate”.

En ese sentido, Graciela retuiteó una publicación que hizo este lunes la primera dama, Raquel Arbaje, en su cuenta de Twitter, que dice: “Qué satisfacción cuando converso con mis hijas y me dicen: «Mami cuando una mujer dice NO, es NO”.

