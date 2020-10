Hija de La Tora: Abinader pasó por alto ley que protege laboralmente a mujer lactante

View this post on Instagram

A los que estudiamos derecho esta palabra se nos es tan común como un saludo. Que aún lo ordinario de su uso abstracto como el literal no le resta importancia de su valor como fundamento trascendental dentro del ejercicio del Derecho. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias o resoluciones emitidas por órganos competentes que pueden repercutir en sentencias posteriores… El día 30 de Septiembre el actual presidente de la República Dominicana @luisabinader ha marcado un precedente importante que involucra a la mujer dominicana abriendo una brecha, violando, pasando por alto la ley que protege laboralmente a la mujer lactante. A partir de este día cualquier abogado puede tomar por argumento la actuación de nuestro presidente para vulnerar el derecho que ampara una madre. Le informo Presidente que Un decreto es jerárquicamente inferior a la Ley lo cual haría nula mi cancelación, que solo sería posible legalmente en diciembre. El día 27 de agosto como exigió recursos humanos de @mirexrd me presenté a mis labores actuando, aun bajo la burla de mis superiores,dentro de la embajada, como corresponde porque conozco la Ley y aun quedando meses a mi favor para continuar laborando. …. Yo me quedo con la satisfacción del deber cumplido, la experiencia de vivir en un país culturalmente diferente y enseñarle a usted un poco de derecho básico… 😉 … Gracias @danilomedina por la oportunidad.