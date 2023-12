Hija de Kiko la Quema acusa a policías de destruir sus pertenencias en busca de su padre

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Flor María Figuereo, de 17 años de edad, hija de José Antonio Figuereo, alias «Kiko la Quema», denunció este viernes que agentes de la Policía Nacional entraron a su casa y destruyeron todas sus pertenencias sin ella estar presente, en busca de su padre.

Figuereo también denunció que perdió un embarazo, debido a los supuestos atropellos de agentes policiales contra ella y contra su familia.

Asimismo se desligó de las acciones de Kiko, afirmando que este hasta le dijo que se hiciera de cuenta que él no es su padre.

«Él no me mira, lo último que él me dijo es que me haga de cuenta que él no es mi papá, que no lo llame ni lo busque», expresó Flor a Diario Libre.

La joven explicó además, que su vida se convirtió en un martirio cuando empezó a vivir con su padre. Sin embargo, resaltó el amor que siente por él. «A mi papá lo quiero muchísimo, porque a pesar de él llevar esa vida que él lleva, mi papá es un amor con nosotros».

«Kiko la Quema» es activamente buscado por las autoridades desde el pasado 21 de noviembre, cuando la Policía Nacional activó un operativo en su contra por supuestamente ser el líder de una peligrosa banda criminal en San Cristóbal, que se dedica al microtráfico de drogas.

El presidente Luis Abinader y la misma Policía Nacional le han exhortado a Kiko entregarse.