Hija de dominicana desaparecida en Orlando clama por visado americano humanitario

Dice su madre tuvo inconveniente con la amiga donde se estaba alojando por un dinero

EL NUEVO DIARIO, ORLANDO, FLORIDA. – El drama humano que vive la familia de Runy Leidy Medina Pacheco, desaparecida en Orlando, es cada vez más complejo, y apelando a la situación dolorosa ante no saber qué realmente ocurrió, una de sus hijas mayores, Marlenis Rodríguez, clama por el visado norteamericano humanitario a través de la Embajada Estados Unidos en República Dominicana, para trasladarse a Orlando.

La joven, quien sostuvo que previamente, su madre le había comunicado que tenía inconvenientes con la amiga de infancia donde estuvo alojada, porque se le había desaparecido un dinero, dijo que la última vez en contacto personal con su madre fue cuando la llevó al Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), el 21 de octubre pasado, donde alegre por su viaje.

En el AILA, Runy se despidió como cualquier madre de ella, con la esperanza del reencuentro el 1ero de enero del 2023, cuando viajaría de retorno al país desde Orlando en Florida, hecho que nunca ocurrió. La dama lleva más de 10 días desaparecida en la turística ciudad, sin que se sepa nada de ella.

Asegura que hay informaciones sobre el caso que solo se le pueden dar a familiares directos. Solo en Florida está una tía, Esther Pacheco, por lo que Rodríguez quiere ocuparse personalmente de todo este proceso y seguir el curso de la investigación.

“Son unos días de angustias y desesperación que ya no aguanto más. Quiero pedirle de clemencia a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana, me otorguen el privilegio de un visado humanitario para acudir directamente a Orlando y dar presencia ante las autoridades personalmente sobre el tema de la desaparición de mami”, dijo.

Marlenis, con voz entrecortada, narra que la pesadilla comenzó para ella cuando le habló sobre sus calificaciones de notas en su carrera de medicina que cursa en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), recinto de Santo Domingo, algo que era para vital para su madre, quien la estimulaba para que continúe adelante con sus estudios.

Casi irrumpida por el llanto, dijo que su madre nunca contestó ese mensaje, lo que le resultó extraño porque ella siempre estaba muy pendiente, por lo que tuvo el presentimiento de que algo le había pasado a su madre.

“Ella sabía lo ansiosa que estaba en cuanto a mis resultados de exámenes para mis calificaciones de pre-internado. Yo sentí que algo pasaba en mi corazón”, expresó Rodríguez.

“Mami me publicaron las materias, estoy feliz y mami nunca me respondió”, agregó, señalando que “estaba esperando que como siempre me dijera mi niña felicidades y mami nunca me respondió”.

“Esta es una situación desesperante. Esta es una pesadilla despierta. Nosotros lo único que estamos pidiendo, yo en particular, es una visa humanitaria para estar al frente de todo lo que tiene que ver con el caso de mi madre”, reiteró Rodríguez.

Su último contacto telefónico, fue el 24 de octubre del 2022, día de Nochebuena. “Le mostré en fotos que estábamos en familia, compartiendo, mi cena de Nochebuena, como tradicionalmente hacemos y ella se mostró alegre”, expresó la joven.

Del caso solo se conoce que la Policía de Orlando está en la búsqueda e investigación de la desaparecida. Los hospitales de la zona donde fue vista por última vez,ya fueron prácticamente “peinados” por las autoridades. No hay rastros de Runy Leidy Medina Pacheco y la angustia se acrecienta.

La noticia sigue en tendencia en las redes sociales y la comunidad hispana se ha volcado pidiendo exhaustiva investigación del hecho.

