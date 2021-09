Hija de Áñez dice que no teme a las amenazas en Bolivia y que no se callará

Áñez fue hallada escondida dentro de un armario, cuestión que le ha valido criticas y señalamientos del Gobierno de que la exmandataria pretendía escapar, pese a que ella misma siempre dijo que no saldría del país para enfrentar a la Justicia.Carolina Ribera reconoció que ante todo lo que estaba pasando sintió “temor” y fue ella quien le pidió a su madre que “como era de noche no tanto de que se escondiera sino que la mantengamos en un lugar seguro hasta saber qué hacer”.

“Estábamos en la casa de una tía y había mucha desesperación de no saber qué hacer”, dijo, y contó que luego entraron de “forma abusiva” varias personas “sin identificarse y sin una orden de aprehensión” y se llevaron a Áñez.

Carolina Ribera señaló que a diario recibe amenazas pero “ya perdió el miedo”.

“Si me aprehenden por luchar, por defender a mi madre están vulnerando todos mis derechos (…) Las amenazas y la inseguridad que vivo día a día no me asustan porque no puedo ver sufrir más a mi madre y no voy a callar no voy a descansar hasta que ella salga libre. Nos han amedrentado tanto, la he visto sufrir tanto que ya perdí el miedo”, dijo entre lágrimas.

Ribera explicó que la decisión de su madre de asumir la Presidencia interina “no fue fácil”, pues “todos tenían miedo” por la polarización que había por las denuncias de fraude electoral en los comicios de 2019 y la renuncia de Morales a la Presidencia.

Sobre el exministro de Gobierno Arturo Murillo, quien está detenido en EE.UU. por los delitos de soborno y lavado de activos, Ribera señaló que él “traicionó” a su madre y al pueblo boliviano, que es “lamentable” lo que hizo y que la Justicia estadounidense será la encargada de hacer lo que corresponde en ese caso.