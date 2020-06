Hija de Abinader a Miguel Guerrero: Cómo tuvo atrevimiento de dudar credibilidad de mi familia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una de las hijas del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, arremetió en contra del periodista Miguel Guerrero, a quien acusó de dudar de la credibilidad de su familia, al revelar que dieron positivo al coronavirus.

A través de sus redes sociales, el periodista sostuvo que el Ministerio de Salud Pública “no tiene datos sobre el caso de contagio de la familia Abinader, pues se mantuvo como un asunto personal, lo que es una falla imperdonable de la autoridad sanitaria. Ni ha certificado su asombrosa curación simultánea en 9 días, dato vital en la lucha contra el virus”.

“Cómo usted tuvo el atrevimiento de dudar de la credibilidad de mi familia de estar positiva al COVID-19, le invito a hacernos una entrevista a mí y mi hermana en mi casa (que seguimos positivas del coronavirus) sin mascarilla y a menos de un metro de distancia”, fue la respuesta de Esther Abinader, una de las hijas del empresario.

Las declaraciones de Guerrero también generaron la reacción del médico de cabecera del candidato, el doctor Victor Atallah.

“La verdad es que amigo me siento apenado por esto, no se puede igualar a todo el mundo. Múltiples días de análisis, tomografías, recetas, tratamiento, interconsultas. Un equipo conformado por mí, el doctor Miguel Núñez y Dr. Stefan tratamos, como médicos y oramos por recuperación”, sostuvo el galeno.

A lo que el periodista respondió “Dr. nunca he dudado de su profesionalidad. He sido su paciente y conozco su seriedad y la de su familia. Lo que he tratado de decir, y al parecer no he sabido decirlo, es que tratándose de un potencial presidente y su familia el caso era del mayor interés público y así debió tratarse”.

