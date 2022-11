Hernández garantiza al convertirse en alcalde no tolerará vulneren derechos de munícipes SDE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actual presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, manifestó que si resulta electo como alcalde de Santo Domingo Este en las elecciones de 2024, no va permanecer pasivo ante cualquier entidad que intente vulnerar los derechos de sus munícipes.

“El Estado y cualquier ente debe respetar nuestras competencias, nosotros no vamos a permitir que se organice el transito sin preguntarnos, porque el municipio es el gobierno local, es la unidad básica del Estado dominicano, eso lo dice la Constitución y la propia Ley 176-07”, comentó.

Pronunció que “todo el que se meta de mala manera” con las atribuciones o derechos del municipio, “sabe que va a tener problemas con nosotros, porque a nosotros no se nos elige para que estemos sentados en aire acondicionado”.

Surún Hernández realizó estos planteamientos durante una entrevista realizada por los periodistas Liliam Mateo y Enrique Mota y el abogado Domingo Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El jurista anunció recientemente sus aspiraciones, argumentando que el municipio de Santo Domingo Este necesita un alcalde que visite los barrios todo el tiempo, no solo en campaña, porque esta deficiencia es lo que ha incrementado el desorden existente en esa localidad.

“Es que hay una visión errónea referente a la función municipal y a la responsabilidad, porque un determinado partido esté en el gobierno no es verdad que porque él tenga los recursos yo voy a ceder, porque la final del día quine a quedar mal soy yo no es el Gobierno yo soy el responsable, porque yo asumí un compromiso”, comunicó.

En ese orden, agregó que la mejor defensa de los alcaldes es integrar a las Juntas de Vecinos y comunitarios en cada una de los trabajos que realice en función de las atribuciones que le confiere la ley.

“Para que cando haya que exigirle al Gobierno Central yo no tendré problema alguno en convocar al municipio completo e irnos en marcha al Palacio Nacional, porque en la vida yo he aprendido que el que no exige respeto a sus derechos, lamentablemente los irrespeta y abusan”, emitió.

De igual manera, garantizó que el irrespeto y el abuso no están dentro de los parámetros del proyecto municipal “Un Nuevo Tiempo” (Únete), el cual está impulsando de cara período 2024-2028.

