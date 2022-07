Hermanos Díaz se enfrentan en duelo entre Mets y Rojos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CINCINNATI.- Cuando los Mets se midan con los Rojos en el Great American Ball Park esta semana, los serpentineros puertorriqueños Edwin y Alexis Díaz no serán los únicos miembros de la familia presentes. Aparte de los hermanos ligamayoristas, también estarán sus padres, hermana, sobrinas y otros.

Será un reencuentro familiar para una ocasión específica. Aunque Alexis Díaz está cerca de concluir una estadía en la lista de lesionados y no podrá lanzar en ninguno de los partidos entre Nueva York y Cincinnati, podrá compartir tiempo con Edwin, su hermano mayor. Edwin tiene previsto estar en el apartamento de Alexis, donde cada uno disfrutará de su compañía por primera vez desde marzo.

“Hablamos por FaceTime cada vez que lanzamos”, declaró Alexis. “Si no se logra la comunicación, me manda un mensaje de texto diciendo lo impresionante que estuve. Luego voy a ver el resumen del partido y me doy cuenta de lo impresionante que fue mi presentación”.

Edwin Díaz podría estar pasando por su campaña más brillante hasta ahora, liderando a los serpentineros de las Mayores que califican con 17.54 ponches por cada nueve entradas. Lleva 18 rescates en 21 oportunidades con efectividad de 1.95.

