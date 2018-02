Hermano de Yuniol Ramírez dice MP no tiene intención de apresar a Argenis Contreras

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El hermano del asesinado abogado y catedrático universitario, Yuniol Ramírez, expresó que el Ministerio Público no tiene intención de apresar al principal acusado de la muerte de su pariente, Argenis Contreras, quien según el embajador dominicano en Holanda se encuentra en ese país europeo.

“No hay intención del Ministerio Público de apresar a Argenis”, dijo el también abogado Ramón Ramírez, quien recordó que “el 21 de octubre nosotros le dimos esa información a la magistrada Olga Llavería y ellos no han hecho nada. El hecho de que el embajador de los Países Bajos diga que no tiene el expediente de pruebas para apresarlo, evidencia que no se ha hecho nada”.

Ramírez también reiteró su acusación de que hay una trama política para proteger a Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), a quien señala como “un brazo importante del partido morado”, y quien guarda prisión por estar implicado en la muerte del profesor ocurrida en octubre del año pasado.

El profesional manifestó que con “la dejadez de las autoridades competentes, la fiscal está encubriendo a algunos de los implicados en ese asesinato de Yuniol”.

El pasado martes el embajador dominicano en los Países Bajos, Guillermo Piña Contreras, reveló que exigió a las autoridades dominicanas un expediente acusatorio para detener a Argenis Contreras, pero que todavía no les ha llegado “el dossier sólido (expediente)”.

De acuerdo a José Antonio Mercado (El Grande), quien también está preso por el caso, Contreras fue quien mató dentro de un vehículo a Ramírez luego de haberlo secuestrado desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Yuniol Ramírez, quien era presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue encontrado muerto el 12 de octubre, atado a un block amarrado de una cadena gruesa, sumergido en un arroyo próximo a Los Alcarrizos.

Su muerte se produjo luego de denunciar irregularidades que se estarían cometiendo en la OMSA.

