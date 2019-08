Hermano de Sergio Vargas pidió disculpas a familiares de joven supuestamente agredida por su sobrino

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –Kaki Vargas, hermano del reconocido merenguero Sergio Vargas, este martes pidió disculpas a los familiares de la joven que supuestamente fue agredida por su sobrino, quien duró varios días detenidos acusado de violencia de género.

El también artista, en compañía de su abogado Emilio López, aseguró que la familia Vargas nunca había estado envuelta en ningún escándalo, y prometió que su sobrino, Sergio Vargas hijo, nunca más volverá acercarse a la joven Reyen Martínez.

“Dios bendiga a esa familia maravillosa, nosotros no queremos protagonizar otro escenario que no sea la música, llevar alegría, nosotros lo único que hemos robado son corazones a través de la música y no queremos vernos envueltos en conflictos, dice la biblia que el que se humilla será enaltecido, en estos momentos yo me humillo ante esa familia por cualquier situación que pueda provocar algún dolor, en nombre de mi hermano Sergio”, expresó Kaki.

De su lado Emilio López, abogado de la familia, explicó que se trató de una confusión razón por la cual su cliente fue dejado en libertad.

“Le pedimos disculpas a la familia si se sintieron agredidos, pero las autoridades profundizaron las investigaciones y se comprobó que fue un mal entendido”, reiteró.

Sergio Vargas hijo, quien fue acusado de violencia de género, fue puesto en libertad tras ser interrogado en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género del Distrito Nacional.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, la razón de la puesta en libertad es porque “se estableció que no hubo ningún tipo de agresión contra la señora Rayen Martínez, conforme lo establecido en la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.

Anuncios

Relacionado