Hermano de Franklin lamenta fallecimiento de turista, dice fue “un accidente”; conductores lo defienden

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Este lunes parientes de Franklin Nin Pérez, chofer del vehículo accidentado en Higüey donde hasta el momento han fallecido cuatro turistas, lamentaron el hecho y defendieron al conductor, mientras que transportistas de la zona aseguraron que el mismo no iba a alta velocidad y se vio obligado a girar a la derecha porque un segundo vehículo se interpuso en la vía que él iba.

Misael Nin, hermano de Franklin, lamentó que en el accidente fallecieran varias personas y dijo que “pero es un accidente, recuerden que es un accidente, mi hermano está trabajando en eso de transporte desde los 18 años, desde que sacó su licencia”.

Aseguró que su hermano trabajó en el Metro, “donde para poder ingresar le hacen todo tipo de análisis”, por lo que cree que “deben de bajar lo que se está diciendo en las redes, mi mamá no va a aguantar, mi hermano es bueno, los que no lo conocen que no digan cosas que no son”.

Los familiares de Franklin sostuvieron que todo el que no sabe, le echan leña al fuego, “y no han pensado que esa persona tiene familia” y que “no iba a querer salir a la calle para tener un accidente”.

Asimismo, el Sindicato de Choferes del Transporte Turístico del Este también habló, indicando que Nin ha sido condenado por el Gobierno y de manera a priori por el Ministerio Público, por lo que amenazaron con entregarle sus licencias al Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), si cancelan la de Nin.

“Nosotros hemos convocado esta rueda de prensa ya después que hemos visto todos los detalles, todos los rumores y toda la judicialización que se le ha hecho a Franklin Nin, la condena mediática, ya él está condenado mediáticamente por el Gobierno y a priori por el Ministerio Público”, dijo uno de los representantes.

Agregó que “después de todo esto hemos visto que Nin se vio obligado a girar a la derecha, porque un segundo vehículo se interpuso en la vía que él iba, Franklin Nin veía en el carril de la derecha, ni siquiera el carril de alta velocidad que es el de la izquierda. No venía a alta velocidad, no venía conduciendo imprudentemente”.

Relacionado