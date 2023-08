¡Here we go! Y The cake is a lie: Frases famosas para celebrar el Día Internacional del Gamer

Por: Yamelle Hernández.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Si reconociste las famosas frases: ¡Here we go! Y The cake is a lie, significa que eres un verdadero jugador y por ello hoy 29 de agosto, debes de festejar el Día Internacional del Gamer, que es un recordatorio para aquellos videojuegos que han marcado un antes y un después en la vida de las personas.

El Día Internacional del Gamer o Día del Gamer, es una fecha que se utiliza para destacar, y principalmente, honrar esa actividad. Ya sea como una forma de entretenimiento, pasatiempo o trabajo, los videojuegos representan la pasión y estilo de vida de muchos.

A lo largo de la historia, este tipo de juegos han dado un giro transcendental, tanto es así que posee un día para unir a todos los fanáticos que disfrutan del placer de jugar y colaborar con sus compañeros en partidas en línea.

Según indica una publicación del sitio web del medio “El Comercio”, este día se originó en el en 2008, luego de que el grupo de revistas especializadas en el mundo de los videojuegos, “Hobby Consolas, PlayManía y PC Manía”, escogieran el 29 de agosto para su celebración.

Mientras que el portal digital “Hiraoka”, detalla que existen dos posibles eventos por los cuales se tomó ese día en especial, los cuales fueron el lanzamiento del emblemático juego “Space Invanders” en Japón en 1978, y la publicación de la revista “Nintento Power” en Estados Unidos en 1988.

A continuación, un listado de los juegos más populares a través de la historia:

– Tetris (1984)

– Super Mario Bros (1986)

– The Legend of Zelda: Ocarina of time (1998)

– Valorant (2020)

– Minecraft (2009)

– Call of Duty: Warzone (2020)