Henya: “Espero conectar con un público aún más juvenil con el reguetón”

Lenissa Flores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantautora y guitarrista Henya, adaptándose a los nuevos tiempos se deja sentir con un reguetón romántico que permite abrirse a nuevos públicos de diversas clases sociales y edades, gracias al rigor artístico con el cual se produjo. La inquieta dominicana se encuentra debutando en el género urbano junto al artista cubano Cristian Alejandro y juntos están promocionando su nuevo tema llamado “Mejor que sobre”.

¿Cómo se da la idea de hacer el tema junto?

“Fue muy rápido, y la iniciativa fue del cubano Daniel Martín Subiaut, presidente Latino de la Música que tiene casa Matriz en México; él dijo ¿por qué no trabajan juntos un tema? Escuché la música de Cristian me gustó, viajé a Cuba para grabar lo que se había conceptualizado, ya grabarlo y presentarlo en el Teatro Nacional de La Habana”, nos cuenta Henya.

La experiencia de trabajar con Cristian Alejandro

La guitarrista dice que hubo mucha química, lo que asegura podemos ver en el video realizado para el tema.

“En esta canción ambos quisimos mostrarnos de manera diferente en una muestra de nuestra capacidad para adaptarnos a los nuevos tiempos, sin dejar de lado nuestra esencia de artistas capaces de fusionarnos con todos los géneros”, señala Henya.

La magia del trabajo audio visual de “Mejor que sobre”.

El video para este tema fue realizado bajo la dirección de Pablo Green, quien por cierto dirigió dos de sus trabajos anteriores. Este nuevo material fue realizado en varias locaciones como: Boca Chica, las instalaciones de Santro Pez y en Santa Bárbara en la Zona Colonial.

Su estilo urbano

La artista expresa que hace una música basada en fusiones tropicales. Su primer tema en este género fue presentado el pasado mes de marzo en el Teatro Nacional.

Agrega también que “nunca me he quedado rezagada haciendo un sólo género aunque hacerlo es peligroso yo me he desdoblado por diferentes géneros funcionados de diferentes maneras digerible para el público, aun siendo una propuesta diferente y sin tener miedo de experimentar cosas nuevas”.

Perspectivas con este nuevo sencillo

La compositora que se define una atrevida musicalmente hablando espera conectar con un público aún más juvenil con este tema. “Es una canción muy sugerente y es lo que siempre he acostumbrado a mí público a ritmos movidos que aunque ya son géneros que ya conocen, hay un concepto de sonido fresco y diferente”, expresa con mucho entusiasmo.

Un rémix con otro artista

Al preguntarle con cual artista le gustaría hacer un rémix, Henya respondió

“¡Ummmm!, con J Balvin, ja, ja, ja, en Instagram puse la misma pregunta en el historie y me decían “me gustaría verte con J Balvin” y mi reacción fue ¡Me encanta!”, nos comenta la artista.

