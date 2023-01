Henry Urrutia, agradecido con el béisbol dominicano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Henry Urrutia, perteneciente a los Gigantes del Cibao, es parte de los refuerzos que se integran a los Tigres del Licey para representar a República Dominicana en la Serie del Caribe 2023, que será celebrada en Venezuela.



Urrutia debutó en LIDOM en la serie final de 2019 con los Toros del Este y retornó en la serie regular de 2021 con los Gigantes del Cibao. En la recién culminada campaña, terminó siendo líder de bateo con promedio de .318, además, 21 carreras impulsadas y 13 anotadas.



“Para adaptarme a la liga he tenido que estudiarla, todos los juegos son una clase. Lo importante es observar mucho para poder hacer los ajustes necesarios y hacer un plan de bateo. Esa ha sido la clave para tener un buen rendimiento aquí”, comentó.



El importado es nativo de Las Tunas, en Cuba. Debutó en 2005-06 en la Serie Nacional de Béisbol de su país, bateando .246/.328/.306, en esa temporada. En 2006-07 presentó una mejoría en sus números ofensivos, con una línea de .369/.427/.517.



“El amor al béisbol se parece muchísimo aquí y en Cuba, pero hablando profesionalmente sí hay mucha diferencia, porque Dominicana ha ido evolucionando cada año y por eso para mí tienen el mejor béisbol del Caribe”.



El jugador asegura que para poder rendir en los partidos, debe mantenerse enfocado: “Yo tengo muy claro que nos debemos a los fanáticos, pero cuando yo estoy en el terreno me concentro en dar lo mejor de mí y sé que si lo hago el fanático lo verá, independientemente del resultado, porque se demostrará que el pelotero está jugando duro para su equipo”.



Urrutia enfatiza que se siente agradecido con República Dominicana y por eso decide apoyar: “Yo jugué cinco años en mi país y nunca tuve la oportunidad de representarlo en una Serie del Caribe, sin embargo, tengo dos temporadas aquí y está será mi segunda”.



“Para mí es un orgullo y una satisfacción poder representar a este país, porque siento que tengo una deuda. Aquí fue que se me abrieron las puertas para poder firmar en Grandes Ligas y fue el inicio de mi carrera profesional. Para mí vestir la camiseta de Dominicana es, de cierta manera, pagar esa deuda y un agradecimiento a todos los fanáticos”, añadió.



El inicialista relata que jugar en LIDOM lo ha ayudado a evolucionar como jugador: “En esta liga he madurado muchísimo como pelotero, sobre todo trabajando en mi confianza. Me ha ayudado a hacer mejores planes de bateo y concentrarme más defensivamente. Hoy me siento un poquito más completo que antes”.



“Me caracterizo por dominar el terreno completo. Siempre he dicho que cuando un jugador se limita a batear para una sola dirección, se está quitando promedio, extrabases y hasta jonrones. Siento que todos los bateadores pueden sacar la pelota por la banda opuesta y creo que en eso me he enfocado más, a usar todo el terreno para poder embasarme”, narró.



El jugador de 35 años reforzó a las Estrellas Orientales en la Serie Final que culminó el pasado 18 de enero y de inmediato se puso a disposición para reforzar a los Tigres en la Serie del Caribe.



“En el clubhouse todo está excelente, estamos felices y emocionados por ir a Venezuela. A los refuerzos nos recibieron muy bien y nos hicieron parte del grupo inmediatamente. Si entras un momento, parece que no hay refuerzos, sino que todos somos del Licey desde hace tiempo”, mencionó.



El clásico caribeño será celebrado desde el dos al diez de febrero en el Estadio la Rinconada en Caracas y el Estadio Forum de La Guaira, Venezuela, mismo donde República Dominicana enfrentará a México a las 12 del mediodía.

