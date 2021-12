Henry Hebrard: Por primera vez remesas cierran el año superando los 10 mil millones de dólares

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El destacado economista Henry Hebrard, consideró este viernes que por primera vez las remesas están cerrando el año por encima de los 10 mil millones de dólares, ayudado por la política tan generosa de Estados Unidos.

Explicó que eso se debe a la recuperación de la economía mundial, y también a que se tiró mucho dinero a las calles por los bancos centrales en respuesta a la crisis y así evitar que no se cayera la economía global, y eso ha provocado un fenómeno típico de reapertura de una demanda adicional.

Destacó que se está en un momento en el 2021, que probablemente seguirá en el primer semestre del 2022, que la gente quiere recuperar el tiempo perdido.

Vaticinó que habrá muchas demandas porque la economía se está recuperando y del lado de las ofertas habrá muchos problemas y no se podrán cumplir, ya que los negocios no están operando, los barcos no están en los puertos y los furgones no están llegando y eso podría producir una tormenta.

Dijo que los precios del petróleo que habrían cerrado el pasado año en 47 dólares el barril, el pasado mes llegaron a cotizarse en 84 dólares y eso es terrible para la República Dominicana.

El economista indicó en el programa La Hora 22, que se transmite por Teleradio América, que el presupuesto del 2021 se preparó con relación a la tarifa petrolera de cerca de 50 dólares el barril.

“Por cada dólar que suba el barril de petróleo le cuesta a la economía dominicana 4 mil millones de pesos.

Por otro lado, el experto en economía destacó que todos los pronósticos que se tenían a principio de este año en la economía nacional, resultaron fallidos y explicó varios factores.

Entre ellos, que el dólar termina en RD$57.20, que era 64.50 de pesos, es decir 7 pesos por debajo de lo proyectado,

“Yo no quiero imaginar qué habría sido del tema de la inflación de este año, si efectivamente el peso dominicano se hubiese devaluado en la forma que se proyectaba”, puntualizó Hebrard.

