Helpys Raymundo Féliz, el escogidista que arbitrará en el Mundial de Fútbol

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Helpys Raymundo Féliz, primer árbitro dominicano que participará en un Mundial de Fútbol, y lo hará en Catar 2022, realizó este viernes el lanzamiento de honor del primer partido de la doble jornada contra las Águilas Cibaeñas.

Al ser entrevistado en la República Escarlata por Natacha Peña y Manuel Reyes, Féliz, escogidista desde niño, narró el proceso para ser seleccionado como una de las personas que impartirá justicia en la próxima Copa Mundial.

“Durante todos esos eventos (internacionales) te van evaluando algunos asesores, que ven si tienes potencial. Luego de entrar a una lista de posibles candidatos, te conviertes en candidato, y entonces ahí es que comienza el trabajo duro de verdad porque vas a ir a eventos muy importantes donde cada decisión que tomes puede ser tomada a bien o a mal”, explicó.

Féliz, quien manifestó su admiración por Albert Pujols por colocar a República Dominicana en alto, recordó que desde niño vivió junto a sus padres y abuelos la rivalidad entre Leones del Escogido y los Tigres del Licey, sin embargo, nunca dejó de lado el fútbol.

“Yo nunca jugué fútbol, pero mi madre veía en la madrugada los juegos del Mundial de Corea-Japón por la diferencia horaria, y la única televisión de la casa estaba en mi habitación, y yo me encandilaba y veía los partidos con ella. Me llamó mucho la atención el equipo de cuatro árbitros que manejaba a esos jugadores, y cuando se presentó la oportunidad me enamoré más de este deporte”, reveló Helpys, que resume la hazaña como el sueño por el que batalló y que al fin logró.

El Mundial de Fútbol Catar 2022 tendrá lugar del 20 de noviembre al 18 de diciembre próximos.

