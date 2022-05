Helpys Féliz, de no jugar fútbol a arbitral en el Mundial de Qatar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Helpys Raymundo Féliz Cuevas jugó varios deportes, incluso fue selección de natación, softbol y atletismo universitario, además de la selección b de baloncesto.

Siempre fue amante de los deportes desde pequeño, pero nunca jugó fútbol, sin embargo, este jueves a las 11 de la mañana recibió la llamada más esperada de su vida.

“Hoy (este jueves) me levanté, vi el celular y estaba lleno de mensajes, luego recibo una llamada a las 11 de la mañana de Irazema Aguilera (directora de arbitraje de la Fedofútbol), quien me da la noticia, algo que me cambió la vida, estoy muy contento”, expresó Feliz a El Nuevo Diario vía telefónica.

“Ella (Irazena Aguilera) fue quien me confirmó los datos y me felicitó”, dijo con orgullo Féliz Cuevas.

Este jueves, la Federación Dominicana de Fútbol notificó vía comunicado de prensa que Féliz Cuevas se convirtió en el primer árbitro dominicano en ser designado para la Copa Mundial de Fútbol, a celebrarse en unos meses en Qatar.

“Como siempre, hemos antepuesto la calidad a todo lo demás, y los colegiados escogidos tienen el máximo nivel mundial”, explicó Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, señala el comunicado de prensa de la Fedofútbol.

Féliz Cuevas inició como árbitro entre el 2010 y 2011 cuando Roque García lo motivó a hacer un curso de iniciación, que impartió la Fedofútbol, luego, gracias a sus sobresalientes calificaciones fue enviado a Panamá y el resto es historia.

“La clave ha sido la perseverancia y la disciplina, fe en Dios y todo fluye”, resaltó Féliz Cuevas de 32 años, quien ha pitado en cinco finales seguidas de la LDF.

También ha sido juez en Premundial, Centroamericanos y del Caribe, Copa del Mundo U20 en Polonia. Final de la Liga de Campeones (2022), entre otros eventos internacionales.

“Este es lo máximo para un árbitro, ser parte de una Copa Mundial como asistente”, señaló, luego de ser cuestionado sobre si su visión es ser juez principal en este tipo de eventos.

“Cuando eres árbitro asistente, eres quien válida o inválida el gol, eso es suficiente, ya eso es lo máximo”, sostiene el también mercadólogo, licenciatura que obtuvo en la Universidad Apec, gracias a una beca que le dio el Consejo Atlético Universitario Dominicano (Caudo).

“Roque García es quien me da la beca, por mi desempeño como atleta de natación, siempre estaré agradecido de él”, añade.

Dio gracias a varias personas por este logro, entre ellos Irazema Aguilera, Victoria Cuevas, su madre “también a mi esposa, Flor Rodríguez; José Luis Jarquin, el Departamento de Arbitraje de Fedofútbol y a la Concacaf”.

El criollo está entre los 69 árbitros asistentes que acompañarán al grupo que también comprende a 36 árbitros y 24 miembros del equipo arbitral de video para la cita ecuménica de Qatar que se llevará a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre del presente año.

Para la FIFA, los colegiados seleccionados representan el más alto nivel de arbitraje en el mundo.

El proyecto “Rumbo a Qatar 2022” empezó en 2019. Se analizaron más de 50 tríos arbitrales como posibles candidatos, que se han sometido a una intensa preparación.

Los árbitros convocados participarán durante los meses de junio y julio en varios seminarios (Asunción, Madrid y Doha), en los que se revisarán y analizarán vídeos de situaciones reales de partido, y participarán en sesiones prácticas de entrenamiento con futbolistas, que se grabarán para que los participantes reciban comentarios inmediatos de los instructores.

Relacionado