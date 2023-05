Heidy Camilo: “decirle a tu esposo que te gusta el sexo oral así o de tal manera, no está mal”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La terapeuta sexual Heidy Camilo expresó que “decirle a tu esposo que te gusta el sexo oral así o de tal manera, no está mal”.

Camilo, quien es psicóloga clínica terapeuta sexual y especialista en violencia intrafamiliar, estuvo compartiendo y respondiendo inquietudes en un episodio de un video transmitido por YouTube del podcast A La Derecha.

Sostuvo que muchas veces la mujer no conoce su cuerpo y que los genitales femeninos le han otorgado de los sobrenombres más horribles que jamás se habían escuchado antes.

En este último episodio “Sexualidad femenina”, se hicieron acompañar de Heidy Camilo, con quién conversaron respecto a la importancia de una sexualidad plena en las mujeres y lo poco que se tratan a profundidad estos temas.

“La mujer debe amar su cuerpo, tomar un espejo y mirarse, tal vez no le gusten sus estrías, pero el cuerpo es hermoso”, agregó.

De su lado, Génesis Fermín, quien es parte del panel, expresó que “hay una reprensión que se ha tornado con los años de que una mujer no puede hablar de su sexualidad públicamente, o que exprese de manera clara que se toca porque es vista de una forma pecaminosa o desagradable”.

La especialista manifestó que hablar de la masturbación femenina es un tabú, pero todo el mundo habla de la masturbación masculina con libertad

SOBRE LA VIDA EN PAREJA Y CONVIVIR SEXUALMENTE

Parte importante en el audiovisual es la vida en parejas, donde también la doctora manifestó “el tema de estar casada y poder decirle a tu esposo que te gusta el sexo oral así o de tal manera no está mal” Adriana preguntó a Heidy: “¿Doctora cómo debe abordarse ese tema si le digo a mi pareja que no me gusta cómo me hace eso, sin que esa persona piense mal?”

“No hay una respuesta correcta, yo no voy a controlar lo que el otro piense de mí, tenemos que aprender a abandonar esa idea”. Él no es mago, no es adivino, tampoco hay un libro, expreso.

No es lo mismo decirle a un hombre “tú sí eres mal amante o decirle que no quieres estar con él porque es muy malo en la cama” Camilo dice que es mejor sentarse y hablar primero de todo lo que te gusta que te haga, y luego lo que te gustaría que te hiciera. Expresó, que esto va a generar que tú pareja le dé más deseo sexual y que ambos tengan una historia.

También hablaron de las relaciones en la primera cita ya que siempre se ha dicho que una mujer salir con un chico e ir a la cama la primera vez está mal porque el hombre no la tomaría en serio, sin embargo la doctora expresó: “hay relaciones estables muy buenas y sólidas que tuvieron relaciones en la primera salida”.

“hemos visto otras relaciones donde la mujer dura siete u ocho meses sin tener relaciones con ese hombre, saliendo con él, se hacen parejas y no llegan a casarse”

Manifestó “el sexo casual se da mucho a menudo en discotecas y bares. Manifestó, han visto muchos embarazos por esa razón ya que mayoría de ambas personas están bajos el efecto del alcohol y no hubo tiempo para usar protección”

Lo mejor que te puede pasar es un embarazo, pero lo peor es una ITS. Comentó además, “La vulva por la forma que tiene es un receptor muy grande de todas o cualquier enfermedad de transmisión sexual”

