Heidy Brown envió notificación a Vakero por imágenes calientes en el video “Mi Loca”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantante de música urbana, Heidy Brown, hizo pública la información de que había notificado a través de sus abogados, al también artista Vakero por haber publicado un video sin su consentimiento perteneciente a la colaboración entre ambos titulada “Mi Loca”.

Brown, explicaba que trabajaron juntos en el material, pero que nunca autorizó a que se incluyeran escenas calientes y por esto tomó la decisión de pedirle al rapero a que las retire voluntariamente.

“Buenas noches quien me conoce sabe que me he manejado muy bajo perfil siempre, pero en esta ocasión tengo que hacer público esto, ya que no hemos recibido ninguna respuesta a la notificación que le hicieron mis abogados al señor Vakeró ya que hizo público el video del tema “Mi loca” sin mi aprobación”, expone en Instagram.

La responsable de temas como “Bipolar” y “Yo te mantengo”, explicó que existía un acuerdo de que no saldrían imágenes sin aprobación, el cual el conocido como “El Cantante de los Raperos” violento.

