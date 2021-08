Hegemonía de líneas aéreas: ¿Tengo derecho a reclamar por vuelos aéreos atrasados o cancelados?

La globalización supone un aumento constante y agigantado de la interconexión entre diferentes países en el orden económico, social, político y jurídico. En efecto, el auge de las tecnologías de la información ha construido un carril extenso para generar flujos de transacciones idóneas que permiten la protección e instauración de operaciones comerciales, financieras y de enlace social. Se trata de un conjunto de relaciones dinámicas que apuestan a la practicidad, eficiencia y eliminación de trabas en procura del perfeccionamiento de las relaciones socioeconómicas.

En ese tenor, el fenómeno crea situaciones que derivan en la imperatividad de procurar conexión directa entre naciones, y así, en la necesidad de hacernos usuarios de empresas que se dedican a operar transporte aéreo. De ahí que sean diversas las razones que nos llevan a contratar este tipo de servicios: negocios, trabajo, ocio, diversión o compromisos familiares por citar las justificaciones más habituales. Lo cierto es que cuando se suscita la necesidad o deseo de pagar por un boleto de avión se parte de una agenda, muchas veces estricta al momento de seleccionar el vuelo que se ajusta a una disponibilidad de tiempo.

El introito que antecede sirve de base para reflexionar sobre el malestar que causan los atrasos o cancelaciones de vuelos de líneas aéreas contratados. Realidad que se ha potencializado como producto de la limitación que exhiben estas empresas en la masa que estructura su capital humano para la prestación del servicio contratado; o escasez de aeronaves como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Una nota distintiva de dicha afectación en la prestación del servicio es que existe una política de la mayoría de las líneas aéreas en el adiestramiento de su personal que se inclina por mostrar insensibilidad en el trato a los usuarios. Rara vez los retrasos de vuelos se explican a los pasajeros de manera puntual y clara. Los mismos se suelen extender en muchas ocasiones por horas, obviando las situaciones humanas que pueden verse afectadas por un retraso o cancelación. De este modo, se exhibe una hegemonía casi absoluta, en donde la empresa actúa al margen del derecho del consumidor a recibir un servicio eficiente, digno y de calidad.

Ante supuestos como los enunciados, hemos examinado legislaciones aplicables e identificado el derecho que en principio resulta lesionado. En primer orden, la Constitución dominicana en el artículo 53 indica que “Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley”.

En esa línea, la Ley No.358-05 General de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario al detallar su ámbito de aplicación y naturaleza expresa que “las disposiciones de la presente ley tienen por objeto establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros , en armonía con las disposiciones al efecto contenidas en las leyes sectoriales”. De igual manera, la Ley de Aviación Civil de la República Dominicana, No. 491-06 contempla en sus artículos 2 y 194 la regulación de la aeronáutica civil prescribiendo lo relativo a la inspección, vigilancia y control, de toda aeronave civil, nacional o extranjera, sus propietarios, operadores, su tripulación, pasajeros y efectos transportados, así como cualquier persona que intervenga en la actividad aeronáutica que se encuentre en el territorio nacional, parta de él o aterrice. También prevé el régimen de compromiso en favor de pasajeros que abarca la responsabilidad del operador aéreo nacional y extranjero de indemnizar por los daños y perjuicios causados por la muerte o cualquier lesión sufrida por un pasajero por motivo del transporte.

De igual forma, debemos citar las aportaciones que se desprenden del Convenio de Varsovia del 12 de octubre de 1929 que expresa en su artículo 1 que sus disposiciones aplican a todo transporte internacional de personas, equipajes o mercancías efectuado, contra remuneración, en aeronave. Las reglas que han surgido de esta normativa internacional y otros protocolos en la actualidad se encuentran recogidos en el Convenio de Montreal «Convenio Para la Unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional que unifica reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 (suscrito por la República Dominicana el 28 de mayo de 1999 y aprobado mediante resolución del Congreso Nacional No. 502-06, el 30 de diciembre de 2006). Este dispone en su artículo 1 que el mismo se refiere a todo transporte internacional de personas, equipaje o carga efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración (…). Así las cosas, el referido instrumento recoge aspectos tales como el retraso (artículo 19) y la indemnización respecto de los límites de responsabilidad por retraso, equipaje y carga (artículo 22). En cuanto al retraso el instrumento dicta que “el transportista es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga. Sin embargo, el transportista no será responsable del daño ocasionado por retraso si prueba que él y sus dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas”.

Es importante resaltar que las compañías aéreas podrían quedar exoneradas de costear indemnizaciones cuando se trata de eventos imprevisibles, caso fortuito o de fuerza mayor, dependiendo la legislación de cada país. En el caso del derecho vernáculo la Ley de Aviación Civil de la República Dominicana, No. 491-06 expresa que la indemnización que debe pagar el operador aéreo se suscita incluso por daños ocasionados por caso fortuito o de fuerza mayor y alcanza tanto daños corporales como mentales (artículos 194, 196 y 197). Por igual, independientemente de que al momento de presentarse deficiencias en el servicio como las examinadas, en las que el ciudadano común suele sentirse desprotegido, el artículo 26 del Convenio de Montreal señala que cualquier cláusula que tienda a exonerar al transportista de su responsabilidad o a fijar un límite inferior al establecido en el Convenio será nula y de ningún efecto, pero la nulidad de dicha cláusula no implica la nulidad del contrato, que continuará sujeto a las disposiciones del instrumento legal.

Asimismo, sin importar que el operador aéreo contratado sea de origen extranjero debe responder por el servicio prestado en suelo dominicano. Lo que implica que el usuario puede reclamar los derechos constitucionalmente protegidos por aplicación de la Constitución, la Ley No.358-05 General de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario, Ley de aviación Civil de la República Dominicana, No. 491-06 y el Convenio de Montreal. Dicho texto legal explica que la acción de indemnización de daños deberá iniciarse, a elección del demandante, en el territorio de uno de los Estados Partes, sea ante el tribunal del domicilio del transportista, o de su oficina principal, o del lugar en que tiene una oficina por cuyo conducto se ha celebrado el contrato, sea ante el tribunal del lugar de destino (…).

En ese sentido, es importante que el pasajero conserve todos los elementos de prueba que resulten del impase. En primer lugar, los itinerarios de vuelo y el ticket de abordaje. Esto en atención al articulo 11 del Convenio de Montreal que señala el valor probatorio de la carta de porte aéreo y el recibo de carga señalando que constituyen presunción, salvo prueba en contrario, de la celebración del contrato, de la aceptación de la carga y de las condiciones de transporte que contengan.

En la actualidad las personas afectadas podrán acudir a:

Proconsumidor: su competencia se desprende del artículo 53 de la Constitución y de las previsiones estipuladas en la Ley No.358-05 Ley General de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario. El afectado puede contactarlos mediante llamada telefónica al teléfono (809) 567-8555 o visitar de manera presencial. En este caso se toman las denuncias y los mismos deben apoderar inspectores para que realicen las diligencias investigativas de lugar.

Junta de Aviación civil (JAC): su actuación se deriva de las atribuciones acordadas en la Ley de Aviación Civil de la República Dominicana, No. 491-06. Dicha Junta es el organismo asesor del Poder Ejecutivo en lo relativo a la política del transporte aéreo nacional, así como regulador y ejecutor de los aspectos económicos de dicho transporte. En estos casos, la denuncia la toma la División de Facilitación que solo actúa a partir de la solicitud de reclamo inicial que realiza el pasajero afectado a la aerolínea. Es decir, que se trata de una labor de intermediación para dar seguimiento a la reclamación que previamente ha hecho el usuario y que puede ser realizada llamando al número telefónico (809) 689-4167.

Demanda en daños y perjuicios ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia: la atribución para conocer de hechos que se generan por atraso o cancelación de vuelos se desprende de las previsiones del Código Civil Dominicano, el Código de Procedimiento Civil y las legislaciones precedentemente señaladas en este escrito. En estos casos para edificación de nuestros lectores es importante precisar que podría suscitarse una responsabilidad de indemnización limitada de acuerdo con los montos estampados en el Convenio de Montreal o aplicarse el régimen de la responsabilidad civil contractual en el que será imperativo que se identifique una falta, un daño y una relación causa efecto entre estos elementos. Tal como ha dicho la Suprema Corte de Justicia al señalar que existe responsabilidad contractual con ‘‘la existencia de un contrato y un perjuicio resultante del incumplimiento del referido contrato” (Cas. Civ. Núm.18, 15 febrero 2006, B.J.1144, pags.156-161.).

Partiendo de la primera tesis, es decir, la aplicación de las indemnizaciones que contempla el Convenio de Montreal, en los casos en que el retraso o cancelación de un vuelo no provoque un daño independiente o distinto a tales sucesos, digamos que no exista un daño extra, el monto de la indemnización podrá derivarse del establecido en el Convenio. Este en el artículo 22 contempla como indemnización por daño causado por retraso del vuelo que incluye la cancelación en el transporte de personas el equivalente a 4.150 derechos especiales de giro por pasajero. En ese orden, para saber a qué cuantía corresponden dichos giros es preciso señalar que, al ser República Dominicana miembro del Fondo Monetario Internacional, estos deben ser determinados a partir de las operaciones y transacciones de dicho órgano que figuran en su página oficial www.imf.org/external , para determinar el equivalente en dólares de cada derecho especial de giro a la fecha del reclamo.

En sentido contrario, si el hecho presentado al tribunal ha provocado además del atraso o cancelación una afectación material o moral, es posible aplicar un régimen de responsabilidad distinto que podría desbordar las cuantías que se coligen del Convenio de Montreal por aplicación de la legislación nacional. De modo que, los tribunales de derecho común podrían apartarse de instrumentos internacionales, esto es, responsabilidad limitada de transportista, y por el contrario, aplicar directrices propias del régimen de responsabilidad civil contractual de la legislación local, ya que un ticket aéreo reúne las características de un contrato de transporte. Sobre el particular ha dicho la Suprema Corte de Justicia que “El contrato de transporte se establece desde el momento en que el pasajero paga y el transportista recibe ese pago, sin que sea necesario que se estipule por escrito; que la responsabilidad de las partes que intervienen en este tipo de contrato está delimitada por la ley, consistiendo la del transportista, como ya se ha dicho, la de conducir al pasajero sano y salvo al lugar de su destino” (Sentencia del 1ro. de agosto de 2001, No. 2, B.J. No. 1089, Págs. 43-46).

Verbigracia, un caso que puede derivarse de un atraso en un vuelo y que puede conllevar a una afectación moral que desborda la aplicación del Convenio de Montreal (solo por citar un único ejemplo dentro del universo de casos que pudieran originarse), y que más bien se ajusta a la responsabilidad civil contractual, es aquel daño moral que sufre un pasajero cuando es invitado a bajar de una aeronave por haber exigido información a los flight Attendants, sobre retraso o se les impide de manera grosera satisfacer una necesidad física imperativa, siendo declarados pasajeros hostiles sin razones fundadas (Sentencia número: 036-2016-SSEN-00102 dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en fecha 29 del mes de enero del año dos mil quince (2015).

En suma, es importante que ante imprevistos como los enunciados los pasajeros conserven la constancia del itinerario de vuelo injustificadamente retrasado o cancelado y cualquier elemento de prueba que de constancia de este rompimiento contractual. Siendo ideal realizar el correspondiente reclamo ante el transportista que ha incumplido. Con la opción de dar parte a Pro Consumidor, solicitar la asistencia de la Junta de Aviación Civil previo a reclamar ante los tribunales para exigir las indemnizaciones que correspondan. Claro está, que el usuario bien podría demandar como primera acción sin que sean exigibles las recomendaciones que se estampan antecedentemente.

En efecto, la hegemonía y mal servicio que en la actualidad están brindando algunas empresas dedicadas a operar transporte aéreo se encuentran reprochados por las legislaciones examinadas. Y tal como advierte Von Hoffmann se hace necesario que el derecho internacional privado se encargue de la protección de los más débiles, los consumidores (Bernd Von Hoffmann, Über den Schutz des Schächeren bei internationalen Schuldvertragen, RabelsZ 38 (1974), (396-420), p. 398), y que el derecho de los ciudadanos a realizar reclamos contribuya con el adecuado funcionamiento de la prestación de servicios de operadores aéreos en beneficio de la colectividad.

Rosalmy Nikaurys Guerrero Rodriguez

Juez del D.N, Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), bajo el laudo Magna Cum Laude, índice más alto de la carrera.

Magister en Función Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y Derecho Administrativo y de la Regulación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

