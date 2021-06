Héctor Valdez ganador Director de Cine 2020 en Premios Soberano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Héctor Valdez, resultó ganador este martes en la categoría director de cine 2020 en Premios Soberano por la dirección de su película Mal Paso.

Mal paso trata de Cándido y Braulio, hermanos mellizos y huérfanos que crecieron en el pueblo fronterizo de Malpaso, Jimaní, justo en la frontera de República Dominicana y Haití.

En el curso de esta cinta se puede ver como Braulio ayuda a su abuelo a vender carbón en el mercado, mientras que Cándido permanece recluido en casa debido a su albinismo. Su vida torna un giro inesperado tras la muerte de su abuelo. Ahora Braulio tendrá que cuidar de su hermano y ambos intentarán sobrevivir en el mercado fronterizo

El reparto está compuesto por: Luis Bryan Mesa, Ariel Díaz, Vicente Santos, Ettore D’Alessandro, Pepe Sierra, John Nuel Estevez, James Saintil, Marie Michelle Bazile, Brainy Serrano, Peter Jean Baptiste

Esta película es un drama para mayores de 13 años, con una duración de 80 minutos y el guion fue escrito por Héctor Valdez, José Ramon Alama, David Maler, Ángel de la Cruz, José Pastor.

Ha ganado premios internacionales como: Mejor película en el Festival de Cine de Trinidad y Tobago, mejor película extranjera en el New York Latino Film Festival, mejor película, mejor director y mejor actor, en el Dominican Film Festival of New York, Estados Unidos.

Además, la Comisión Dominicana de Selección Fílmica la eligió para representar a República Dominicana en los Premios Goya.

